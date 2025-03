Pildid: Konteiner galeriis avati Ave Vellesalu installatsioon "Rodeo"

Ave Vellesalu ruumiinstallatsioon "Rodeo" seab küsimärgi üleilmse töökultuuri eetikale ja selle mõjule ühiskonnas. Kui tugevalt peaks organisatsioon lähtuma isikupõhistest vajadustest optimaalse võimekuse tagamiseks ning kui suurt rolli mängib ettevõtte edus tegelikult töötaja heaolu? Teisalt on teos võimalus vaadelda töö tegemist kui püüet õndsuse poole, kus maapealne raske vaev on lunastus taevasse pääsemiseks. Trepp taevasse on karjääriredel, mille tippu ronimine tundub aina keerulisem.

"Sain inspiratsiooni New Yorgis Wall Streetil asuvast kurikuulsast skulptuurist "Charging Bull", mis sümboliseerib tööalast optimismi ja finantsilist kasvu. Rünnakuvalmis kappavat härga on kasutatud nii otseselt kui metafooriliselt aastakümneid ka meelelahutus objektina. Liikuvat kuju on lisaks eluohtlikele härjavõistlustele nähtud lõbustusparkides, pubides ja filmides lõbustusvormina, mille otsa ronides tunneb inimene end võimsa kauboina," kirjeldas Vellesalu.

Ave Vellesalu on kaasaegne kunstnik ja muusik, kes töötab Tallinnas. Ta on õppinud fotograafiat ja uusmeediat Eesti Kunstiakadeemias ning täiendanud end vahetusõpingutega Soome Kunstiakadeemias Time & Space osakonnas. Ave Vellesalu on lisaks elektroonilise muusika duo Vera Vice kaasasutaja ja liige.

Näitus jääb avatuks 1. juunini 2025.