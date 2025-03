Galerii: Kristiine linnaosas avati uus Kotka kultuurimaja

Uus keskus on loodud eesmärgiga toetada alustavaid artiste, pakkudes neile kaasaegseid stuudioid, bändiruume ning esinemispaika. Lisaks ruumide ja tehniliste võimaluste pakkumisele plaanib ühing tulevikus korraldada ka koolitusi ning pakkuda tuge muusika väljaandmisel ja autoriõigustega seotud küsimustes.

Kotka kultuurimaja eestvedaja Christopher Nõmm sõnas, et kultuurimaja on vaid väike osa suuremast plaanist.

"Tallinnas võib ühe käe näppudel kokku lugeda kohad, kus väiksemad tuuritavad bändid saavad esineda niimoodi, et rahvas on alati kohal ja rendi eest ei küsita mõne inimese kuupalka. Kotka kultuurimaja on üks nendest vähestest kohtadest, kus võtame tuuritavad bändid hea meelega vastu ja teeme nende jaoks kõik mugavaks," tutvustas ta.