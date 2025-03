Räppar Lil Tracy tuleb sügisel esimest korda Eestisse

Lil Tracy hakkas muusikat tegema 15-aastasena. 18-aastaselt kolis ta oma vanemaid teavitamata LA-sse, et täielikult oma kutsumusele pühenduda. Lil Tracy läbimurdeks osutus koostöö varalahkunud Lil Peepiga – nende "Awful Things" jõudis ka Billboard Hot 100 edetabelisse.

Lisaks on neil just koos Lil Peepiga valminud ka lood "White tee", "Witchblades" ja "Your favorite dress", mis on kõik eelmise kümnendi lõpus hiphopi tabanud emoräpi-buumi olulised momendid.

Algselt Soundcloudist tuule tiibadesse saanud Lil Tracy segab oma muusikas hiphopi elektroonika, pungi, post-pungi ja rokiga, lauldes peamiselt südamevalust, vaimsest tervisest, aga ka melanhoolsest hedonismist.

Lil Tracy on avaldanud viis stuudioalbumit, neist viimane, "Babyvamp", ilmus veeburari lõpus. Emoräppari Tallinna debüüt toimub Helitehases 29. oktoobril.