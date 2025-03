Ingrid Mänd: koorijuhtide foorumi eesmärk on ette mõelda

Koorijuhid kutsuvad üheskoos mõtlema, kas tänane arusaam koorikultuurist vajaks reformi, kuidas hoida koolides elus meie ainulaadset muusikaharidust ja kes peaks meie koorilaulu traditsiooni hoidma ja edasi kandma.

Ehkki täna on koore ja lauljaid rohkem kui laulukaare alla mahub, võib põlvkondadevahetus tuua suuri muutusi. Foorumile oodatakse nii koorirahvast kui nende tööandjaid – omavalitsus- ja koolijuhte.

"Võib-olla ei olegi need otseselt mured, vaid oluline on see, et me oleks ise kogu aeg natukene tulevikus enda eesmärkidega. Millisena me koorimaastikku 15–20 aasta pärast näeme, milline on meie koorijuht siis, milliseid tingimusi ta vajab ja kui me räägime ka sellisest ringkonnapoliitikast, siis milline on olukord väiksemates Eesti paikades," selgitas Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse esimees Ingrid Mänd.

"Millist tuge oleks sinnapoole vaja ja milline see koori- ja muusikamaastik üldse hakkab välja nägema. Ehk siis nende foorumite eesmärk ongi mõelda juba ette, et me ei oleks kogu aeg reaalajas ja ei tegeleks siin ainult nende küsimustega," lisas Mänd.