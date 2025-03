Andrei Liimets: kahju, et Hungerburg teatriauhindadel mainimata jäi

Liimets sõnul jäi seljataha hea teatriaasta. "On olnud ka neid aastad, kus on enda isiklikku edetabelit on raske kokku panna, sest nii silmapaistvaid asju, mida soojalt kõigile soovitada tahaks, ei olegi võib-olla olnud, aga sel aastal oli neid pigem palju ja seda tõid ka eilsed teatriauhinnad esile. Tipud olid ikkagi väga eredad," rääkis Liimets "Terevisiooni" stuudios.

Lavastajaauhinna pälvis Lauri Lagle suurteose "Leviaatan" eest. Liimets tõdes, et temagi sai Krulli kvartalis elamuse. "See oli minu jaoks teine suur eelmise aasta elamus "Rahamaa" kõrval. Väga õigustatud, et Lauri Laglele see tunnustus anti, sest kui Hendrik Toompere jr on kindlasti selline tehniline meister, suure lava meister, siis Lauri Lagle on kõige isikupärasema kunstniku-käekirjaga lavastaja. Seda võis ka ette näha, et "Rahamaa" võidab ilmselt hunniku auhindu, aga parima lavastaja preemia võib Laglele minna," ütles Liimets.

Kustnikuauhinna pälvis Laura Pählapuu, kes vastutas muu hulgas "Leviaatani" lava ja kujunduse eest. Konkreetset lugu, mida jutustatakse, "Leviaatani" puhul kokku võtta on raske. "Vist pole ühtegi Lauri Lagle lavastust lihtne niimoodi paari lausega kokku võtta. See on Eero Epneri poolt mitmest tekstist kokku pandud. Kõik see, mida laval ette kantakse, on pigem kogemus kõigile meeltele. Ühte lugu ei ole mõtet otsida," lisas ta.

Liimets pidas vajalikuks tuua välja ka Kertu Moppeli lavastuse "Kollane tapeet", kus kaasa löönud Kaie Mihkelson sai ka parima naiskõrvalosatäitja auhinna. "Tahaksin seda välja tuua sellepärast, et võib-olla on jäänud mulje, et draamateatris on kõik piletid otsas ja kuhugi ei saa, on ainult suured etendused. Tegelikult ei ole, "Kollane tapeet" on võib-olla kõige tugevam asi, mida praegu väikeses saalis mängitakse. Kertu Moppeli ühelt poolt ajalukku vaatav ja teisalt hästi ajakajaline lugu võimudünaamikatest ühiskonnas ja sellest, kuidas ajaloos on just psühholoogiliste diagnooside abil eelkõige naisi represseeritud," selgitas Liimets.

"Rahamaa" ja "Leviaatani" kõrval oli Liimetsa hinnangul kolmas kõige olulisem teatrisündmus teatrifestival Hungerburg 2024. "Kui eile järelpeol küsiti, et kas mõni auhind läks ka valesse kohta, siis ma pidin ütlema, et üldiselt ei läinud, kirjutan enam-vähem kõigele alla, aga sellest mul on kahju, et Hungerburg 2024 teatriauhindadel mainimata jäi. See oli tõesti erakordselt äge ettevõtmine. Mitu eraldiseisvat ägedat lavastust, aga ka tervikuna, festivali-eksperimendina tohutult äge," nentis Liimets.