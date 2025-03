Piret Raud: "Keedetud hirvede aeg" pani mind rohkem kirjanikuna tundma

Virumaa kirjandusauhinna saanud "Keedetud hirvede aja" tegevus ei ole seotud ei konkreetse riigi ega ka konkreetsete aastatega, kuigi mõnikord on seda seotud otseselt Eesti ja eelmise sajandi kaheksakümnendate aastatega.

"See on tegelikult raamat totalitaarsest ühiskonnast, aga kuivõrd eestlastel on totalitaarse ühiskonna kogemus olemas, siis lugeja märkab seal väga palju tuttavat," ütles Raud.

Enne teose valmimist end rohkem kunstniku kui kirjanikuna tundnud Piret Raud ütles, et "Keedetud hirvede aja" järel oleks ta nagu ametit vahetanud.

"Jah, ma olen end alati kunstnikuks nimetanud. Aga just nimelt selle raamatuga on mul tunne, et ma olen nagu vahetanud ametit, et ma tunnen ennast rohkem kirjanikuna," ütles kirjanikust kunstnik.

Huvitava kokkusattumusena võitis eelmisel aastal Virumaa kirjanduspreemia Piret Raua vend Rein Raud teose "Katkurong" eest.

"Mul on alati tohutult hea meel, kui Reinul hästi läheb, ja rõõmustasin eelmisel aastal tema võidu üle. Ja nüüd täpselt samamoodi, Rein oli vist esimene õnnitleja," ütles Piret Raud.

Kirjanik lisas, et vanema venna arvamus on talle väga oluline. "Ega Rein ei ole selline inimene, kes iga asja kiidab, ta on kaunikesti otsekohene. Ja kui ta ütles, et see on kõige parem raamat, mis ma olen kunagi kirjutanud, siis loomulikult see tegi rõõmu. Ja ma ise tunnen ka seda."



Tänu Raadioteatrile ja näitleja Triinu Meristele saab valitud peatükke "Keedetud hirvede ajast" kuulata voogedastuslehelt Jupiter.



Sel aastal anti Virumaa kirjandusauhind välja 37. korda.