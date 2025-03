Luurel Varas uuest lühialbumist: idamaine saund on mind juba ammu kõnetanud

"Nekodancerilt" leiab 5 lugu, mis kestavad kokku 19 minutit. "Need lood tegin ma 2024. aasta suve lõpus. Mul on kuidagi see rütm paika loksunud, et träkid laagerduvad umbes kuus kuni kaksteist kuud ja kui nad siis endiselt kõnetavad mind, siis annan need ka välja," rääkis produtsent.

Uue lühialbumi lugusid ühendavad (hästi laia pintsliga tõmmates) idamaised helid. "Idamaine saund on mind juba ammu kõnetanud. Näiteks Scott Storchi produtseeritud nullindate hiphoppi hitid või traditsioonilisem Jaubi," selgitas Luurel Varas.

"Suvel jõudis see uues kuues tagasi minuni läbi DJ Snake'i ("Guddi Riddim"), Skrillexi ("Xena") ja laivis nähtud Omar Souleymani. DJ-setid, mis see aeg tegin, olid samuti tooremad ja ropumad. Nüüd talvega tegelikult rahunesin maha."

Luurel Varga värsket, eelmisi ja järgmisi albumeid seob produtsendi sõnul alati soov toota tantsitavat muuusikat. "Aga tantse on erinevaid ehk tahan ka erinevat tantsumussi välja anda," lisas ta.

"Nekodancer" ilmub natuke üle poole aasta pärast Luure Varga viimast albumit "244 ALF", mis maandus ERR-i kultuuriportaali aastalõpu albumiedetabelis 15. kohale.

""244 ALF" võeti tõesti hästi vastu. Aaste elektroonikaalbumi nominatsioon Eesti muusikaauhindadel ületas igasugused ootused," tõdes produtsent.