Galerii: Saaremaa lapimoorid tervitasid kevadet ühisnäitusega

Tänavune näitus on kuue lapimoori poolt juba kokku 20. ühisnäitus. Kaie Allvee, Leeni Uljas, Maret Suik, Jaanika Tiitson, Annely Õun ja Kaie Kesküla on enam kui 20-aastase hobiga jõudnud kindlale veendumusele, et lapitöö vähendab stressi, parandab keskendumisvõimet ja arendab loovust. Ja lisaks kõigile eelnenule on tulemuseks ainulaadsed ja kordumatu mustriga erinevatest riideribadest välja lõigatud ja kokku õmmeldud lapimustrid.

Kirev näitus jääb üles maikuuni.