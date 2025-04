Suri USA näitleja Val Kilmer

Val Kilmeri tütar Mercedes teatas meediale, et surma põhjus oli kopsupõletik. Kilmer oli enne oma surma võidelnud aastaid ka kõrivähiga.

Val Kilmeri tuntuimate rollide sekka kuulusid keebis kangelane Bruce Wayne filmis "Batman Forever", The Doorsi legendaarne frontman Jim Morrison filmis "The Doors", üks peategelastest vesternis "Tombstone" ning n-n Jäämees märulifilmis "Topgun".

Val Kilmer alustas oma karjääri teatrinäitlejana, astudes üles off-Broadway lavastustes. Esimese telerolli tegi ta noortesaates "One Too Many" koos Michelle Pfeifferiga. Läbimurderoll tuli aga 1984. aastal spioonifilmis "Top Secret!", milles Kilmer mängis rokkmuusikut ning esitas kõik oma lood ise. Tõeliseks staariks tõusis ta peale "Top Gunis" heledapäise pahalase Tom Kazansky ehk Jäämehe kehastamist.

Üks parimaid rolle sündis aga rokkstaar Jim Morrisoni kehastamisest. Kilmer õppis pähe kõik Morrisoni laulude sõnad ning kandis ligi aasta aega muusikuga sarnaseid riideid, et end rolli sisse viia. Sarnaselt käitus näitleja ka filmi "Tombstone" juures, kui ta täitis viimase stseeni jaoks oma voodi jääga, et imiteerida tuberkuloosi suremist.

Kilmer andis välja kaks luuleraamatut ning oli nomineeritud ka Grammyle enda spoken-word-albumi "The Mark of Zorro" eest. Ta oli samuti visuaalkunstnik ja eluaegne kristlikku teadusesse (Christian Science) uskuja, mille järgi ei ole näiteks haigused mitte füüsilised, vaid vaimsed häired ja palve kaudu ravitavad.

Val Kilmer oli kahe lapse isa – teda jäid leinama tütar Mercedes ja poeg Jack.