Galerii: Kairi Orgusaare avas maalinäituse "Unustus ja rõõm"

Kolmapäeval avas Kairi Orgussaare Kastellaanimaja galeriis maalinäituse "Unustus ja rõõm", kus on väljas õlimaalid, milles kõnelevad tähenduslikud ruumid.

"Tähenduslik ruum, "oma tuba" võib laieneda kosmilise maastikuni. See ei kujuta endast füüsilist ruumi, vaid pigem emotsionaalset kvintessentsi, mis kannab edasi teatud eluhetke tundeid ja pidepunkte, nagu napisõnaline diagnoos või nagu luuletus," rääkis Kairi Orgusaar teemavalikust.

"Maalijana on mind lummanud hetkes peatumise kummaline maagia, kus ühest stseenist näiliselt tavapärases ruumis saab äkki midagi enamat – kui sinna tekib dialoog, sild kuhugi tundmatusse, esemed muutuvad kujunditeks ja värviakordid mõjuvad tunnetena," kirjeldab Orgusaar oma tööde valmimise protsessi.

Kairi Orgusaar (Roolaht) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti eriala ja omandanud magistrikraadi klaasikunstis. 1996. aastast alates on ta osalenud näitustel erinevates galeriides ja muuseumites Eestis ja kaugemal.

Orgusaar on kolmel korral pälvinud Eesti Kultuurkapitali maakondliku aastapreemia. Tema töid leidub Ernsting Stiftung Alter of Herdingi klaasikogus Saksamaal, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogus ning mitmetes erakogudes. Alates 2002. aastast tegutseb Orgusaar oma klaasistuudios Kunivorm. Aastast 2010 on ta Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse asutaja ja juhatuse liige.