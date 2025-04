Tallinnas esineb Norra produtsent ja DJ Alan Walker

Alan Walker tõusis esile 2015. aastal oma debüüthitiga "Faded", mis on kogunud Spotifys üle 1,4 miljardi kuulamise ja muusikavideot on Youtube'is vaadatud üle 3.1 miljardi koju. Walker on pälvinud Norra muusikaauhinna ning ta on olnud nomineeritud ka Brit Awardile.

Oma karjääri jooksul on Walker teinud koostööd Sia, Hans Zimmeri, Coldplay, Ava Maxi, Noah Cyruse ja teistega.