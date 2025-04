Tallinna rahvusvahelisel koorifestivalil osaleb ligi 850 lauljat 8 riigist

24.–26. aprillil toimuval rahvusvahelisel koorifestivalil "Tallinn 2025" osaleb 22 koori, riikidest on esindatud Iirimaa, Itaalia, Läti, Poola, Sloveenia, Soome, Suurbritannia ja loomulikult Eesti.

Festivalikontserte toimub Tallinnas viis ning ka publikule avatud konkurss, kus koorid võistlevad omavahel laste-, noorte-, nais-, mees-, sega- ja kammerkooride ning kaasaegse muusika kategooriates. Esimesele voorule järgneb grand prix, kuhu pääseb võistlema kuni kuus parimat.

"Koorimuusika avab mitte ainult meie silmad ja kõrvad, vaid ka hinge ja südame. Oleme rõõmsad ja tänulikud, et meil on võimalus sellest kõigest osa saada. Soovin festivalil osalejatele palju kauneid muusikaelamusi, uusi avastusi ja säravaid etteasteid!" sõnas festivali kunstiline juht Maarja Soone.

Konkursi kaasaegse muusika kategooriasse on tellitud teos Rasmus Puurilt ("Under Milk Wood"), mille mitmikesiettekanne kõlab festivalil osalevate kooride esituses.

Konkursi žüriisse kuuluvad tunnustatud muusikud Geoffrey P Boers (USA), Ingrid Kõrvits (Eesti), Jānis Ozols (Läti), Sofia Söderberg Eberhard (Rootsi) ja Soma Szabó (Ungari).

Esimese vooru konkursid toimuvad EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis, grand prixʼ voor ja festivali lõppkontsert Estonia kontserdisaalis. Festivalikontserte saab nautida Tallinna Muusika- ja Balletikoolis, Tallinna Filharmoonia Mustpeade majas ja Tallinna Jaani kirikus.

Festivali avakontserdil neljapäeval, 24. aprillil kell 18 EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis astuvad üles tütarlastekoor Ellerhein (Eesti), Coro Voci Bianche Garda Trentino (Itaalia), Gdanski Ülikooli segakoor (Poola), Dulciana Vocal Ensemble (Iirimaa) ja kammerkoor Glasis (Sloveenia). Klassikaraadio salvestab 26. aprillil festivalil kaasaegse muusika konkursi, festivali grand prix' vooru ja lõppkontserdi, kus esineb Eesti Rahvusmeeskoor.

1972. aastast Tallinnas toimuv konkurss on Eesti ainus rahvusvaheline koorikonkurss ning osalema on kutsutud kõik kooriliigid kogu maailmast. Festivali korraldab Eesti Kooriühing ning see toimub Tallinnas üle aasta.