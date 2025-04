Arvustus. Rando Arand tuleb põrandaaluse skeene varjudest välja

Iga underground-artist seisab enda karjääri kulgedes valiku ees – kas jätkata põrandaaluse muusikaga, millel kitsam publik, või panna oskused proovile ning üritada enda looming kuuldavaks teha laiemale kuulajaskonnale. Niimoodi on minevikus olnud artiste, kes proovinud Eurovisioonile saada (tuleb meelde Westbam & Afrika Islam 2004. aasta Saksamaa eelvoorust), mõned on teinud populaarsetest raadiohittidest remikse (näiteks Luurel Varga Smilersi remiksid) ja on ka neid, kes proovinud enda kätt täiusliku pop-albumi tegemisel. Tõenäoliselt oli sellisel valikute risteel kunagi ka Daft Punk, kes tegid pärast vägagi klubilistest helidest koosnevale debüüdile "Homework" järjena "Discovery", mis on peaaegu täiuslik tantsupopiplaat.

Tundub, et taolise valiku ees on olnud ka kohalik eksperimentaalne helidisainer ja produtsent Rando Arand. Varem aliase c.o.u.g.h. taha peitunud artisti uus album viib sooloelektrooniku suitsustest keldriklubidest säravama rambivalguse poole. Pööre tantsupopi suunas võib tulla paljudele üllatusena, kuid see on aktiivselt muusikat tegeva artisti loomulik areng. Kontseptuaalse autoriplaadi, mille teemaks on internetimaailm ja selle veidrused, muudab kuulajasõbralikumaks ka kaasatud külalisartistid ja vokalistid.

Esisinglina ilmunud "Slidin in Yo DM's" on mõnus electro boogie, Hyrr IV mahedate passiooni täis vokaalidega. Samamoodi mõjub ka Jon Mikiveriga "Refresh", kus klassikaliste 80-ndate retrolike kõlaga süntesaatorihelid toovad meelde Prince'iliku synth funk teema. "Just Scrolling" Kitty Florentine'iga on diip ja soe, pehmelt gruuvikas, korralik uuekooli neo-soul, mis olekult sensuaalne ja hingestatud. Sellega albumi seksikam osa justkui lõppeks, ning algab vahepaladega vahelduv tantsupopi osa, kus artist näitab, et ta tunneb end mugavalt erinevate stiilidega katsetades – chillwave, lo-fi hiphop, techno, house ja breakbeat.

"Up in the Cloud" on ajakohane energiat täis deep tech house koos kõikide relevantsete osadega – sügav bass, mahedad sündid, kentsakad heliefektid, sünkroniseeritud gruuvikad trummid. Parajalt eufooriline ja meeliülendav, viide artisti varasematele plaatidele. Sama võiks öelda ka bassirohke jungle'i mõjutustega DJ-träki "Fiber-Optic Cable" kohta. "There's No One New Around You" on veidi floatingpointsilik. Koomik Maidukiga tehtud "Crypto" on parajalt humoorikas, aga toimiks ka instrumentaalina. Rohketest lühikestest vahepaladest on mõnusaim chillwave'ilik "Chonky Cat Meme".

Albumit läbib asjatundlikult meisterdatud ja kvaliteetne produktsioon, mitmed lood leiavad oma tee kuulajale pähe, et neid hiljem omaette ümiseda. "Child of the Internet" on vägagi julge kauamängiv, kus Rando Arand tõestab, et väike stiilimuutus ei pea tähendama hinge mahamüümist kommertslikule suunale. See on põrandaaluse skeene varjudest väljatulemine ja tulede süütamine.