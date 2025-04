Rando Arand: internetist võib kõike leida

Rando Arand ütles ERR-ile antud intervjuus, et tema värske erinevaid muusikastiile segav album "Child of the Internet" on justkui paljude vahelehtedega netibrauser, kust leiab palju erinevaid teemasid.

Möödunud nädalal avaldas Rando Arand oma seni kõige kuulajasõbralikuma kauamängiva "Child of the Internet". 18 looga albumil teevad kaasa Hyrr IV, Jon Mikiver, Mirtel Pohla, Kitty Florentine, Helgi Saldi, Maiduk ning Maihe ja David.

Albumi koostamise võttiski Arand ette sellepärast, et esimesed katsetused erinevate artistidega oli juba tehtud ja oli vaja need kuidagi sobilikku formaati panna. "Kuna mõned neist katsetustest olid väga eriilmelised, siis tundus, et lihtsalt niisama väljaandmist need lood väärt ei ole. Need koostööd olid nii huvitavad, et ei tahtnud ka teisi artiste alt vedada. Siis oli vaja leida ühtne kontseptsioon ja see plaadile panna," selgitas Arand.

Albumit nimetab Arand omamoodi kontseptalbumiks, mis on pühendatud lastele, kelle üleskasvamise märgiliseks osaks on olnud internet.

"Kõige vanemad looalged sündisid juba kahe kuni kolme aasta eest ja kui esimesed alged paika said, siis tundus, et internet võiks olla hea kontseptsioon, sest internetist võib justkui kõike leida. Meil on kõigil tihti internetibrauseris lahti väga palju vahelehti, millelt leiab väga palju erinevaid teemasid. Sellepärast tundus, et see võiks üheks albumiks hästi kokku sobida," ütles Arand.

Žanriliselt on album mitmekesine. "Kuna ma ise olen läbi elu väga palju erinevaid stiile teinud ja tihtipeale näinud vaeva just sellega, kuidas anda välja teost, kus on ainult üks või kaks stiili, siis tundus endale ka hea mõte need asjad ühe plaadi alla kokku tuua. Mulle endale meeldib ka osta plaate, kus on hästi palju erinevaid stiile koos," tõdes Arand.

"Tore oleks ka jõuda võimalikult suure kuulajaskonnani, suuremani, kui minu varasem underground looming. Sellepärast on plaadile kaasatud ka minu kõige kuulsamad sõbrad," naeris Arand.

"See annab rohkem võimalusi käia esinemas, nii Eestis kui välismaal, rohkem võimalusi uuteks koostöödeks erinevate uute artistidega. Tänapäeval on väga raske üldisest massist ka muusikuna välja paista, äkki see loob natukene paremad võimalused," lisas ta.

Värske album jõudis ka vinüülile. "Kõik minu varasemad suuremad väljalasked on samuti vinüülil ilmunud ja ma ise olen väga suur vinüülihuviline, kogun vinüüle. Mul on austus selle formaadi ees," tõdes muusik.