Tartu Uue Teatri lavale jõuab Ivar Põllu uuslavastus Ülo Soosteri elust

"Soosteri koolkond" valmib Tartu Uue Teatri, Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tartu Kunstimuuseumi koostöös. Lavastuses teevad kaasa TÜ VKA etenduskunstide 16. lennu näitleja- ja lavastajaõppe tudengid ning kunstnik Kristiina Põllu, helilooja Tauno Aints ja valguskunstnik Rene Liivamägi. "Soosteri koolkond" esietendub 25. oktoobril Tartu Uue Teatri väikeses saalis.

Teine sügisene uuslavastus on Renate Keerdilt, kes teeb Tartu Uues Teatris juba üheksandat lavateost – seekord teatri uuenenud trupiga. Laval on Grete Jürgenson, Elise Metsanurk, Ilo-Ann Saarepera, Kirill Havanski ja Juhan Soon. Renate Keerdi lavastused pöörlevad inimese ja elu ümber, mis on täis eluilu, absurdi ja ootamatuid keerdkäike ning seda joont jätkab ka uuslavastus. Renate Keerdi uuslavastus esietendub 22. novembril teatri suures saalis.

Sügishooajast muutuvad Tartu Uue Teatri piletihinnad vastavalt saali täituvusele dünaamiliseks. Hinnad muutuvad kolmes astmes: varased ostjad, keskmise tempoga teatrikülastajad ja viimase hetke otsustajad.

"Meil on väga mitmekesine publik — on neid, kellele piisab teadmisest, millal ja kus olla, ning neid, kes ei saa ilma sooduskoodita kuhugi tulla. Tahame, et igaühel oleks võimalus teatrisse tulla — vastavalt oma valmisolekule, võimalustele ja viitsimisele. Nagu hotellis või lennukis. Kui viitsid varem tegeleda, siis odavamalt, kui ei viitsi, siis vähe kallimalt. Selle vahega, et meie saalis on iga koht parim ja selles osas me hinnavahet ei oska teha," selgitas Tartu Uue Teatri tegevjuht Maarja Mänd.