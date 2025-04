Siret Tuula avaldas debüütalbumi "To Mr. X"

Uut albumit võrdleb Tuula ausa ja emotsionaalse päevikuga. "Plaat on otse südamest. See on austusavaldus neile, kes on tulnud, jäänud või läinud – olgu nad siis mister X-id või mister ex-id. Iga mees, kes on mu ellu sisenenud, on lõpuks jäänud siia lauluna," sõnas artist.

Peamiselt jazz-muusikaga albumil kõlavad Karl Madis Pennari, Eevalotta Matikaineni ja Martin Söderbacka instrumentaalseaded. Lood miksis Franck Reisner ja masterdas Paul Grundman.

Album on sündinud koostöös Eesti ja Soome muusikutega. Lisaks eelpool mainitutele kuuleb pillimängu Mihkel Mälgandilt, Allan Järvelt, Ramuel Tafenault ja Siim Aimlalt. Teiselt poolt lahte teevad kaasa ka Mikael Svarvar ja Toni Porthen.

Tapalt pärit Tuula lõpetas muusikakooli klaveri erialal. 2015. aastal osales ta telesaates "Eesti otsib superstaari", kus ta jõudis kümne parima naislaulja sekka. 2021. aastal lõi kaasa "The Voice of Finlandis", kust langes välja poolfinaalis. Ta on tegutsenud ka ETV ilmateadustajana.