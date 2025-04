Draamateatris esietendub Kivirähki "Tõe ja õiguse" ainetel valminud "Kõrvaltegelased"

Andrus Kivirähki uues näidendis "Kõrvaltegelased" astuvad Tammsaare "Tõe ja õiguse" kaante vahelt välja kaks tegelast, kellele rahvakirjanik pühendas vaid mõned leheküljed. Naised pole kõrvaltegelase rolliga rahul ning jutustavad nüüd ära ka oma lood. Rollid on kirjutatud sünnipäevakingiks mais juubeleid tähistavatele näitlejannadele Harriet Toomperele ja Liina Tennosaarele.

"Nii põnev on endalgi mõtiskleda, et mis sai edasi ja kust tuli inimene, kes filmis korraks ekraanile ilmus. See on selline asi, mis käivitab fantaasia. Tuli lihtsalt leida need sobivad kõrvaltegelased, kes on pärit tuntud teosest ja sellised, keda lugejad pole ise võib-olla märganudki," selgitas näidendi autor ja lavastaja Kivirähk.

Nii jõudsidki lavale Vargamäe Andrese noorimad tütred Tiiu ja Kadri, keda autor mainis vaid möödaminnes. Malbe ja tagasihoidlikku Tiiu roll on kirjutatud Liina Tennosaarele.

"Alguses pani see mind natukene muretsema ka. Mulle tundus, et Harrietile on nii särtsakas ja tore roll kirjutatud – kuidas mina oma aeglaste ja pikkade juttudega siis tempot maha tõmban. Aga kui ma sain aru, kuidas see kõik toimima hakkab, siis oli õudselt põnev. Mul on hea nii meel, et see just niimoodi jagunes," rääkis Tennosaar.

Harriet Toompere tunnistas, et särtsakas ja ettevõtlik Kadri oli tema jaoks algul paras pähkel.

"Mul läks tegelikult päris kaua aega. Ma ise ei ole nii kraade, pealetükkiv või lärmakas, ega ka otseütleja. Ma pigem ei taha teravusi, nii et läks ikka aega, et see roll kokku saada," tõdes Toompere.

Kõiki ülejäänud rolle kehastavad Tiit Sukk ja Viire Valdma. Näidendi kunstnik on Pille Jänes ning helilooja Veiko Tubin.