Tallinna päeval esineb Inglise trip-hop'i ja R'n'B bänd Morcheeba

Üle 30 aasta on olnud üks Inglismaa elektroonilise muusika määravamaid jõude, segades omavahel trip-hop'i, soul'i ja bluusi, et luua ainulaadne helikeel, mis on paelunud mitmeid põlvkondi. Multiinstrumentalist Ross Godfrey ja ainulaadse häälega Skye Edwards on koos loonud bändi, mis on müünud üle 10 miljoni albumi, tuuritanud üle maailma ja pidevalt arenenud, kuid säilitanud samal ajal oma olemuse. Kooslus loob muusikat, mis rahustab, tõstab meeleolu ja ühendab inimesi.

16. mail kell 20 algaval kontserdil astub koos bändiga lavale ka kodumaine artist Ines.