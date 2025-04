Toomas Aria: võtan ka kriitilised kommentaarid väga edukalt vastu

Sel nädalavahetusel HÕFF-il esilinastuva filmi "Õiglus 3" režissöör Toomas Aria usub, et sama palju kui on inimesi, on ka arvamusi ning kriitilisema vastukaja peale ta ei solvu.

"Õigluse" filmiseeria populaarsus tuli Ariale üllatusena juba siis, kui esimene osa 2019. aastal ilmus. "Sai kultusfilmi staatuse ja siis hakkas meil neid fänne tekkima. See oli juba suureks üllatuseks. Me alguses plaanisime lihtsalt iseenda jaoks pooletunnine film teha, aga tuli välja täispikk. Ja siis see pakkus veel meediale huvi ja tulid ka fännid. Niimoodi ta meil läks, üsna kultusrikkalt," tõdes Aria.

Esimeses "Õigluse" osas sai Aria kehastatud Ahto välja vanglast, kus ta istus kuriteo eest, mida ta ei sooritanud, ja soovis tema vangi saatnud politseinikule kätte maksta. "Siis ta liitus maffiagruppidega, et kättemaks oleks tõhusam, aga aja jooksul sai ta aru, et kättemaks ei vii mitte kuhugile. Siis otsustas koostöös politseiga mafifamehed politseile kätte mängida, et ise puhtalt lehelt alustada," meenutas režissöör, stsenarist ja peaosatäitja.

"Esimese filmi lõpus sattus kurjategijate boss vangi ja teises osas pöördub kõik vastupidi. Ta põgeneb vanglast ja proovib Ahtole tagasi teha, et ta Ahto pärast kinni kukkus."

"Minu isikliku eluga ei ole seal mitte midagi pistmist. Mind ei ole kohtulikult, kriminaalselt ega halduskorras karistatud, ma ei ole isegi kohtualune olnud," toonitas Aria. "Kui mul mingid ideed tekkisid, siis said need kohe kirja pandud ja seal stsenaariumis põhimõtteliselt kohe ka realiseeritud," lisas ta.

Esimene film valmis nelja tuhande euroga. "Teine osa oli natukene rohkem, sest filmi kvaliteet oli juba parem, seal tuli juurde. Kolmanda filmi eelarve jääb ka kuskile viie või kuue tuhande euro kanti. Natukene võib kõikuda," selgitas Aria.

"Õigluse" kolmandas osas löövad kaasa harrastusnäitlejad Andres Renke, Merike Värik, Helen Kõpp, Edgar Kõpp, Martin Aria, Lauri Linnamägi, Margo Moor jt. "Nendega olen juba üsna pikka aega koos töötanud, kuna ma olen ise ka hästi palju erinevates filmiprojektides osalenud. Oleme selle grupiga juba võtteplatsidel tuttavaks saanud. Renke ja Värikuga tunneme juba pea kümme aastat," rääkis Aria.

Kõik näitlejad ja võttemeeskond lööb filmis kaasa vabatahtlikult. Sooviavaldusi filmis kaasa löömiseks saab Aria vahel isegi poejärjekorras. "Tuntakse ära ja küsitakse, et kuule – kas on veel mingeid rolle, ma tahaks ka kangesti osa saada selles projektist," rõõmustas Aria ning lisas, et osatäitjaid otsitakse ka Facebooki grupist nimega Võttehullud. "Piisab ainult kuulutus üles panna ja mul tuleb neid ustest ja akendest sisse."

Professionaalsetest näitlejatest unistab Aria koostööst Veikko Tääriga. "Hästi sümpaatne meesterahvas, rahuliku suhtlemisega. Kuigi me oleme temaga ka kokku puutunud. Ma osalesin "Siberi võmmi" teises osas ohvri rollis," selgitas Aria.

Filmide vastukajasse suhtub Aria rahulikult. "Nagu mul tuttavad ütlevad, siis nii palju kui on inimesi, nii palju on ka arvamusi. Kellele see projekt meeldib, kellele ei meeldi. /.../ Selles suhtes ei ole ma selline solvuja-tüüp ka, kui keegi midagi kriitilist ütleb. Võtan ka kriitilised kommentaarid väga edukalt vastu," märkis Aria.

Filmitegemist on Aria õppinud omal käel. "Ma olen paljudes projektides osalenud ja kõige paremini õpib ära kõrvalt nähes. Ma olen kõrvalt vaadanud, kuidas teeb tööd operaator, kuidas režissöör. Mis töö on grimmeerija töö, olen grimmeerijaga ise ka kokku puutunud ja siis seda juba kõrvalt jälginud," selgitas ta.