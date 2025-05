Viljandi muuseumi uus juht Anu Rannu astus ametisse

Viljandi muuseumi ametist lahkunud direktor Jaak Pihlak mäletab oma esimest tööpäeva 1. septembril aastal 1991 väga hägusalt, möödunud oli vaid 10 päeva Eesti iseseisvuse taastamisest. Tänavu veebruaris loodi Viljandi muuseumi baasil riiklik sihtasutus, Pihlak otsustas selle juhiks enam mitte kandideerida.

"Küsimus oli ju selles, et juba üle 16 aasta kultuuriministeeriumi jaoks minu isik on olnud persona non grata," ütles Pihlak.

Jaak Pihlak seisis avalikult kultuuriministeeriumi plaani vastu muuta Viljandi muuseum sihtasutuseks, mille omanike ringis oleks lisaks riigile ja muuseumile ka Viljandi linn koos Kondase keskuse, veetorni ja lossimägedega.

"Minu arvates oleks pidanud Viljandi muuseum säilitama riigimuuseumi staatuse, mitte teda sihtasutuseks tegema. Ja veel enam, nagu ministeerium tahtis, veel omavalitsust siia sisse tirida. Ma arvan, et tänane lahendus on siiski suhteliselt hea, et Viljandi muuseumist saab riigi sihtasutus," lisas Pihlak.

Ligi 34 aastat Viljandi Muuseumi juhtinud direktor Jaak Pihlak pani ameti maha Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Kolmapäeval sai Jaak Pihlak sihtasutuse Viljandi muuseum juhatuse liikmeks valitud Anu Rannu kätt suruda ja oma ameti talle üle anda.

"Ma näen võimalusi näituste, põnevate, kaasahaaravate näituste uuendamise näol. Kindlasti soovin eraldi tähelepanu pöörata, välja mõelda tegevusi, programme, publikuprogramme, haridusprogramme selleks, et erinevas vanuses põlvkonnad leiaksid huviväärset, kaasavat tegevust. Viljandi muuseumist peaks kujunema kogukonnamuuseum. Et piirkonna ja Viljandimaa inimesed tunneksid et nad võivad tulla siit uksest sisse, me oleme avatud koostööd tegema ja oleme oma teadmiste, oma jõuga, mõtetega, ideedega kaasas," rääkis Anu Rannu.

Viljandi muuseum on olnud läbi aegade ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaa keskne mäluasutus.