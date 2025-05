Tartus esietenduv "Õnnelike surnute aed" põimib kino ja teatri üheks

Lavastuses on kaheksa tegelast, kellel ühel ja samal ajahetkel tekib kahtlus, kas seni elatud elu on kulgenud ikka õiget rada mööda.

"Üldiselt on mind juba eelmisest aastast väga huvitanud see inimkogemus nagu kahtlus, et kui me oleme elanud mingit sorti elu ja me üks hetk saame aru, et see enam ei vasta meie tahtmistele, et kuidas me tuleme toime sellega, et me oleme enda arust nagu valesti elanud," rääkis lavastaja Oskar Viirand "Aktuaalsele kaamerale".

Viirandit on teatri kõrval pikalt paelunud ka filmindus. Noormehe suur unistus ongi kaht meediumi omavahel kombineerida. Seetõttu koosneb lavastus kahest eraldiseisvast struktuurist, mis lugu jutustades uurivad, kuidas kino ja teater koos toimivad.

"Ekraani peal näeme nii-öelda lõiku erinevate inimeste elus, lava peal näeme ühe inimese mõttekäiku, et mis toimub tema peas. Üks on siis nagu inimese sisemaailm, mis on lava peal, ja ekraani peal näeme seda nii-öelda päris elu," selgitas ta.

Lavastus toob lavale ning ekraanile nii tunnustatud professionaale kui ka noori talente. Lavastuse kunstiline meeskond koosneb peamiselt Viljandi kultuuriakadeemia tudengitest. Nii näiteks on dramaturg Madleen Maria Kirja, kes õpib Viljandis hoopiski näitlejaks.

"Raskused tulevad siis, kui juba asjad on peaaegu valmis või enam neid muuta ei saa ja siis sa näed neid asju, mida oleks võinud teisiti teha. Aga võib-olla on see, et kuna ma näen ise hästi palju asju võib-olla näitleja vaatepunktist, et siis tegeleda sellega, et ma ei mõtleks, kuidas näitleja peaks näitlema, võiks näidelda või mida teha, vaid kuidas see siis kogu suures loos jookseb," lausus Kirja.

"Õnnelike surnute aed" esietendub 6. mail Tartu Elektriteatris, juunis antakse etendusi ka Tallinnas.