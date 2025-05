Rootsi räppar Bladee esineb sügisel Tallinnas

Bladee, kodanikunimega Benjamin Thage Dag Reichwald hakkas muusikat välja andma aastal 2013 koos kollektiiviga Drain Gang, kuhu kuulusid veel Ecco2K, Thaiboy Digital ja Whitearmor. Ning tema esimesi miksteipe – "Gluee" (2014) ja "Eversince" (2016) – saatis kiire edu. Neile järgnesid mitmed projektid, mis udustasid räpi, popi ja elektroonilise muusika omavahelisi piire.

Bladee on muuhulgas teinud koostööd Skrillexi, Charli XCX'i ja kaasmaalase Yung Leaniga. Viimasega anti 2024. aastal välja ka ühine album "Psykos". Möödunud aastal avaldas Bladee ka pika sooloalbumi, mida peetakse üheks tema parimaks.

Bladee on inimesena vaikne ja introvertne kuju, kes harva avalikkuses sõna võtab. "Mulle ei meeldi tegelikult endast eriti rääkida. Mulle tundub see imelik," on ta intervjuus öelnud. Oma kunstilistest valikutest rääkides ütles ta aga hiljuti The Guardianile: "Mind tegelikult enam ei huvita suureks artistiks saamine. Ainus asi, mis mulle tähtis on, on teha midagi, mis on minu jaoks tõene."

30. aprillil avaldas Bladee ka värske EP "Ste The Beautiful Martyr 1st Attempt".

2023. aastal esines Bladee Krulli kvartalis toimunud Flex Festil.