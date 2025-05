Sarja "Eesti lood" ideekavandite esitamise tähtaeg on 12. mai

Dokumentaallugude sari "Eesti lood" ootab uusi ideekavandeid filmideks, mis keskenduvad aktuaalsetele teemadele, nähtustele ja tegevustele Eesti ühiskonnas. Filmiprojektide eesmärk on avada olulisi teemasid läbi filmilike vahendite ning tuua teemat mõjutavaid protsesse esile läbi tugevate karakterite. "Eesti lood" on erinäoline ajastu kroonika ja selle konkursiga otsitakse lugusid sarja 24. hooajaks, mis vaatajate ette jõuab 2027. aasta alguses.

Konkursile on oodatud filmiprojektid, mis on selge narratiivi, eristuvate karakterite ja tugeva režiikontseptsiooniga. Esitatud projektide seast valitakse välja teise vooru pääsevad ideed, mille autoritel on võimalik kolme kuu vältel arendada filmi vormi ja jutustamise viisi. Sügisel valitakse nende seast filmiprojektid, mille tootmine algab 2026. aasta alguses. Filmide planeeritud pikkuseks on 28 minutit.

Ideekonkursi tähtaeg on 12. mai 2025. aastal, osalemiseks vajaliku info ja registreerumisvormi leiab SIIT. Lisaks andmetele tootja ja autorite kohta oodatakse infot kavandatava filmi teemavaliku, režissööri idee ja peategelaste kohta. Visuaalse näidise esitamine on vabatahtlik.

Esimesed sarja filmid valmisid juba 2003. aastal. Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad ühiselt Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Ühe filmi tootmiseks eraldatakse 25 000 eurot, tootja omaosalus peab olema vähemalt viis protsenti. ERR omandab dokumentaalfilmide tele- ja veebiõigused.

"Eesti lood" varasemaid filme näeb Jupiteris.