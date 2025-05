Arvo Pärdi keskuses tuleb esmaettekandele Märt-Matis Lille uudisteos

Uudisteos tugineb Lille 2012. aastal komponeeritud teosele "Imaginary Soundscapes. 24 prelüüdi vaikusele", mis lähtub mitmetest hilise John Cage'i loomingu kesksetest kategooriatest nagu juhus ja ettemääratus, vabadus ja piiratus, väljavenitatud aeg ja kokkusurutud aeg, esmane kuulmiskogemus ja selle mälestus; ruumi ühte punkti suunatud helid ning läbi ruumi liikuvad ja laiali paisatud helid, samuti vaikuse läbiv roll ja kõlava materjaliga võrdne positsioon kogu teose jooksul

Lille loomingus peegeldub huvi orientaalse kultuuri ja mõttetraditsiooni vastu. "Kasutasin lähtekohti ja võtteid, mis on aluseks Vana-Hiina kosmoloogiale ja metafüüsikale. Selle keskmes on "Muutuste raamat" ("I Ching") ning sealt pärinevad mehhanismid, mida on Hiinas ammustest aegadest peale kasutatud ennustamiseks. Nii nagu Ida-Aasia kultuuris ja kunstis, on ka siin minu jaoks oluline dialoog tühjusega, mis muusika kontekstis on siis vaikus: teose osad on alati seotud erinevas pikkuses lõikudega, mis on täidetud vaikusega," selgitas helilooja.

Kontserdi osade vahele on põimitud taoismi, "Muutuste raamatut" ning sellest mõjutatud loomingut käsitlev vestlusring helilooja Märt-Matis Lille, sinoloog Margus Oti ja Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi presidendi Madis Arukase vahel.

Uudisteose kannab ette ansambel koosseisus: Leonora Palu (flööt), Taavi Orro (klarnet), Mirjam Avango (klarnet), Vambola Krigul (löökpillid), Diana Liiv (klaver), Olga Voronova (viiul), Leho Karin (tšello).