Rainer Ild avaldas kolmanda albumi "Kaoss"

Ligi pool aastat erinevates stiilides singleid ("Out of touch", "Kaine ja puhanud", "Kaoss" ja "Can not be your hero") avaldanud Rainer Ild jõudis nüüd ka albumi välja andmiseni.

Ildi sõnul on tema eelmised väljaanded andnud aimu tema eksperimenteerimisjulgusest, siis värske albumiga tõstab ta latti veelgi. Ild segab uuel plaadil house'i, metal'it, poppi ja grindcore'i.

"Ma ei tahtnud teha albumit, kus kõik laulud kõlavad samasugused. Ma tahtsin teha midagi, mis peegeldaks seda, kui segane muusika ja elu tegelikult on," sõnas Ild.

"Ma olen piisavalt vana, et teha, mida tahan – ja see on see album," lisas ta.

2018. aastal ilmus Ildi debüütalbum "Longero & Cheap Chips" ja 2021. aastal kauamängiv, mis kandis nime "Akimbo".