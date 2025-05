Uue muusika reede: Rihanna, Kermo Murel, Lola Young, Avicii jt

Miriko ja Ivi – "Good enough"

Laulja ja laulukirjutaja Miriko avaldas oma selle aasta kolmanda singli "good enough", mis on ühtlasi viimane singel tema peagi ilmuvalt lühialbumilt "make me feel". Kogumik näeb ilmavalgust 23. mail. Tegemist on ka Miriko karjääri esimese duetiga, mis sündis koostöös lauljanna Iviga. "Ivi kaasamine sellesse loosse oli täielik no-brainer. Ta on üks Eesti parimaid naisvokaliste ning tema hääl sobis sellele loole ideaalselt. Piisas vaid demo saatmisest, minu õnneks meeldis see talle," lisas Miriko.

Leik – "Taevas tantsib"

Viiulimängijate duo Leik, kuhu kuuluvad Elina Kasesalu ja Kelly Veinberg, avaldasid esimese singli teiselt täispikalt albumilt "Kuu lööb kulda", mis näeb ilmavalgust juunis. Üle kuue aasta tegutsenud esimeselt albumilt pärit lugu "Las mind kasva" võib kuulda ka tänavusel tantsupeol.

Kermo Murel – "Rahvalaul"

"Kuna tulemas on laulu- ja tantsupidu, tegin seekord Eesti rahvale midagi isamaalist ja ilusat. Kui selle loo emale ette mängisin, poetas ta lausa pisara. Ilmselt seepärast, et emakeeleõpetajana on ta just selle loo puhul minu üle eriti uhke. Selliste hetkede nimel ma elangi," rääkis Kermo Murel ehk Mäx uuest singlist.

Ratkiller – "Antifinity"

Ratkiller ehk Mihkel Kleis avaldas plaadifirma Glitch Please alt albumi "Antifinity", mis artisti enda sõnul tutvustab kuulajatele uut žanrit nimega hüperkollaaž. ""Antifinity" on hüperkollaaž selles mõttes, et see on kollaaž, mis vaatleb kollaaži, mis on tehtud kollaažidest. Nagu peegleid täis ruum, mis peegeldub vastu erinevate nurkade alt ja jätab lõputu mulje," selgitas Ratkiller.

Mägi, J.O.C. ja Starboy Bob – "Jalapeno"

"Jalapeno" on esimene singel Erkki Mägi sel suvel ilmuvalt albumilt "13". "See on väga isiklik, ajaliselt küpsenud ja elulooline rada, mis ühendab erinevad stiilid ja kogemused, mis on mind vorminud artistina, isana ja mehena," andis Mägi aimu uuest plaadist.

Johanna Kristina – "Kõhklused"

Johanna Kristina avaldas neljapäeval oma debüüt-EP "Kõhklused", millelt leiab viis laulu, mis stilistelt jaotuvad ära popi, kantri ja indie vahel.

Rihanna – "Friend Of Mine"

Kõik, kes olid Met Gala järel pahased, et Rihanna taas lapseootel on ja seega venib juba niigi üheksa-aastane paus viimasest Rihanna albumist veel pikemaks, saavad nüüd maha rahuneda, sest ilmunud on värske soololugu. Küll tegelasena Smurfette uuest "Smurfide" filmist, aga siiski. Esimesed 40 sekundit võivad küll otsaesise märjaks võtta, aga pärast seda saab kahjuks siiski kinnitust, et tegu on multika promolooga. Küll on ta sealjuures vast üks veidramaid, mida me kuulnud oleme. On täiesti võimalik, et ainult multikasse see lugu kinni ei jäägi.

Shanti Celeste – "Romance"

Tšiili päritolu Londonis tegutsev DJ, muusikaprodutsent ja laulukirjutaja Shanti Celeste avaldas albumi "Romance", mis järgneb 2019. aastal ilmunud debüüdile "Tangerine". Pärast kuue aastat pausi on ambient'sed vahepeatükid asendunud alternatiivse briti RnB'ga ja ka hoogsam elektroonika lähtub törts rohkem poplaulu-loogikast.

Wolf Alice – "Bloom Baby Bloom"

Pärast nelja-aastast pausi on tagasi briti indie-roki bänd Wolf Alice ja bravuurikamalt ning säravamalt kui varem. Augusti lõpus on oodata bändi neljandat albumit "Clearing", mille produtsendiks on Greg Kurstin, kes on kirjutanud laule Miley Cyrusele, Foo Fightersile, Adele'ile, Halsey'ile, Siale, Beckile, Pinkile, Katy Perryle ja paljudele teistele.

NxWorries – "Everybody Gets Down"

Oma esimese Põhja-Ameerika turnee duona NxWorries kuulutasid laulja ja laulukirjutaja Anderson Paak ning hiphopmuusika produtsent Knxwledge välja koos uhiuue looga. Eelmisel aastal ilmunud NxWorriese teine album "Why Lawd?" pälvis ka Grammy.

Arca – "Puta"

Venezuela päritolu muusikaprodutsent Arca avaldas reedel kaks singlit. "Sola", kummituslik RnB-ballaad, ning "Puta" futuristlik reggeaton, mis nõuab endale palju rohkem tähelepanu.

Lola Young – "One Thing"

Kuigi Lola Youngi kaks nädalat vähem kui aasta eest ilmunud läbimurde hitt "Messy" istub nii Ameerika Ühendriikide kui Ühendkuningriigi singlite edetabeli esikahekümnes, viskab 24-aastane briti laulja ja laulukirjutaja areenile ka selle aasta esimese singli.

Aminé – "Feels So Good"

USA räppar avaldas Aminé reedel oma neljanda täispika albumi "13 Months of Sunshine". Plaadilt leiab 16 lugu, millel teevad kaasa ka Leon Thomas, Waxahatchee, The Streets, Toro Y Moi jt.

Rico Nasty – "Crash"

Kui ülitehniliseks minna ilmus täna alles teine üle kümne aasta tegutsenud New Yorki räppari Rico Nasty stuudioalbum, kui miksteipidena määratletud kogumikud juurde lisada on erinevaid projekte tegelikult kokku juba kümme. "Lethali" peal paneb 28-aastane Nasty mängu kõik, mis ta arsenalis on. Nii hüperpopiliku nätsukommi-trap'i, kui ka emo, trap-metal', pop-pungi jpm.

Garbage – "Get Out My Face AKA Bad Kitty"

Ameerika Ühendriikide alternatiivse roki bänd Garbage avaldas kaks nädalat enne kaheksanda albumi "Let All That We Imagine Be The Light" ilmumist teise singli eesootavalt plaadilt.

Little Simz – "Young"

Briti räppari Little Simzi kolmas singel eesootavalt albumilt. "Lotus" jõuab kuulajateni 6. juunil.

Kesha – "Boy crazy"

Tänavu saavad ameeriklased iseseisvuspäeva tähistada Kesha uue albumiga, sest reedel ilmunud "Boy crazy" on neljas singel 4. juulil ilmuvalt albumilt, mille nimi on "Period" ehk ".". See on Kesha esimene album pärast pikka kohtulahingut laulukirjutaja ja produtsendi Dr. Luke'iga.

Avicii ja Elle King – "Let's Ride Away"

Aviici hittidest pandi kokku kogumik "Avicii Forever", kust leiab ka ühe täitsa uue loo, millel teeb kaasa ameerika laulja Elle King. Üks loo autoritest on ka Kacey Musgraves.

