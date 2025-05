Eesti heliloojate teosed olid rahvusvahelisel heliloojate rostrumil edukad

13. kuni 16. maini Sloveenias toimunud 71. rahvusvahelisel heliloojate rostrumil esindasid Eestit Evelin Seppari "Iris" ja Gergor Kulla "Wait, i'm forgetting something". Mõlemad teosed valiti rostrumi soovitatud teoste nimekirja.

Rahvusvahelise Muusikanõukogu lipulaevaprojekt IRC (International Rostrum of Composers) toimus tänavu esmakordselt Sloveenias, tänu RTV Slovenia, Raadio Sloveenia ja Ars Programme kutsele. Rostrumist võtsid osa 22 riigi rahvusringhäälingute esindajad Euroopast, Aasiast ja Lõuna-Ameerikast, kes esitasid konkursile kokku 42 teost.

Ljubljana ikoonilise kultuuri- ja muusikakeskuse Cankarjev domi CD Klubis peeti kaheksa kuulamissessiooni, mille jooksul kõlas kokku ligi üheksa tundi muusikat. Delegaatide hääletuse tulemusel valiti välja silmapaistvaimad teosed kahes kategoorias: põhikategoorias ja noortekategoorias. Rostrumi tulemused kuulutati välja 16. mail pressikonverentsil Raadio Sloveenia 26. stuudios.

Gregor Kulla isikupärase kõlamaailmaga teos "Wait, i'm forgetting something" klaverile, magnetitele ja elektroonikale pälvis rahvusvahelise heliloojate rostrumi noortekategoorias III koha. Evelin Seppari tundlik ja poeetiline kooriteos "Iris" saavutas põhikategoorias VI koha. Mõlemad teosed esitas konkursile Klassikaraadio.

See tunnustus toob Eesti heliloojatele olulise rahvusvahelise nähtavuse: järgmise hooaja jooksul tutvustavad kõik rostrumil osalenud riigid ja mitmed Euroopa Ringhäälingute Liidu liikmesriigid meie autoreid ja nende teoseid oma kuulajatele. Nii hakkab Eesti nüüdismuusika kõlama paljudes maailma paikades ja jõuab laia publikuni.

Rostrum on olnud nüüdismuusika rahvusvahelise levitamise üks olulisemaid platvorme juba enam kui 70 aastat. Ainuüksi möödunud hooajal mängiti 2024. aasta rostrumil esile tõstetud teoseid raadioeetris ligi 600 korral.

Põhikategoorias tunnustati kõige silmapaistvama teosena Läti helilooja Gundega Šmite 2024. aastal valminud keelpillitriot "The White Birds", mille esitas konkursile Läti Rahvusringhääling. Teos on pühendatud ansambli Trio Baltia muusikutele Paula Šūmanele, Eugenia Frolovale ja Anna Veselovale. Helilooja sõnul sai ta inspiratsiooni neljast kaunist, ent mitte just ilusa lauluhäälega linnust: kühmnokk-luigest, kaelus-turteltuvist, kajakast ja valge-toonekurest. Igaüks neljast miniatuurist avab ühe linnu omanäolise kõlamaailma ja selle poeetilise väljenduse.

Noortekategoorias pälvis esikoha Tšehhi helilooja Darja Kukal Moiseeva teos Calmness II (2023) klarnetile ja vibrafonile. Teose tõi rostrumile Tšehhi Raadio. Helilooja on öelnud, et projitseeris sellesse muusikasse rahu – soovi hetkeks peatuda, nautida vaikust ja kohalolu kiires maailmas, kuulata kahe pilli meloodiaid, harmooniaid ja kõlavärve. Teos liigub meloodilisest unisoonist järk-järgult mitmehäälsuse suunas. Selle tonaalse aluse moodustavad mitmehäälsed helid ehk multifoonid, mille valikust kasvas välja kogu teose kõlapilt.

Lisaks rahvusvahelisele nähtavusele saavad mõlemad võiduteoste autorid ka rahalise IRC preemia, mille panevad välja Rahvusvaheline Muusikanõukogu koostöös Portugali Rahvusringhäälingu Antena 2 ja Euroopa Ringhäälingute Liiduga. Heliloojatele ja neid esindanud delegaatidele kingitakse ka võiduteostest inspireeritud skulptuur. Kõiki esiletõstetud teoste autoreid tunnustab ka Viinis asuv prestiižne kirjastus Universal Edition.

2025. aasta rahvusvahelise heliloojate rostrumi võiduteoseid tutvustab Klassikaraadio saade "Nyyd-muusika" teisipäeval, 20. mail kell 21.

71. rahvusvahelisel heliloojate rostrumil soovitatud teosed:

Põhikategooria soovitatud teosed:

• Alessandro Baticci – Luminal Mirage (ORF O1, Austria)

• Daniel Zea – Florox (RTS, Šveits)

• Ruta Paidere – Magnificat (Läti Rahvusringhääling)

• Aleksandra Słyż – Suspended in Ratios (P2, Poola Raadio)

• Evelin Seppar – Iris (ERR, Eesti)

• Mariana Dionísio – Mythological Portraits (RTP Antena 2, Portugal)

• Urška Pompe – Saturniidae (RTS Programme ARS, Sloveenia)

• Darja Kukal Moiseeva – Calmness II (Tšehhi Raadio)

• Anna Berg – The Grammar of Ornament (NRK, Norra)

Noortekategooria soovitatud teosed:

• Aleksandrs Avramecs – Ausma (Läti Rahvusringhääling)

• Gregor Kulla – wait, i'm forgetting something (ERR, Eesti)

• Aleksandra Słyż – Suspended in Ratios (P2, Poola Raadio)

• João Caldas – Esta Montanha Já Foi Fogo (RTP Antena 2, Portugal)