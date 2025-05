Folkloristika aastapreemia pälvis Marju Kõivupuu

Žürii hinnangul on Marju Kõivupuu uurimistöö mõju eesti kultuuri lahtimõtestamisel olnud väga suur. Seejuures on ta valdkonda aktiivselt teadustanud läbi rohkete laiemale avalikkusele suunatud kirjatööde ja esinemiste kaudu.

Marju Kõivupuu on kultuuriloolane ja folklorist, kelle pikaajaline teaduslik tegevus on seotud uurimisteemadega etnoloogia, folkloristika, kultuuriajaloo ja (kultuuri)geograafia vallas. Oma peamiste uurimishuvidena toobki Kõivupuu esile kultuuripärandit selle kõige laiemas tähenduses, samuti surmakultuuri, rahva- või pärimusmeditsiini ning inimese ja looduse suhteid.

Tema viimaste publikatsioonide hulka kuuluvad "Rikas härra, rikas vald; vaene härra, vaene vald", "Intimate embodied rituals of mourning in Estonia: the cases of commemorative tattooing and infertility grief" (koos Reet Hiiemäe ja Jaanika Kelmsaarega) ja "Inimeste lahkumine. Raamat surma ja kalmistukultuurist".

Eesti folkloristika aastapreemiat annab Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga välja alates 2011. aastast. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud kolme aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Eelmisel aastal pälvis preemia Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Taive Särg.

Eesti folkloristika aastapreemia komisjonis olid Akadeemilise Rahvaluule Seltsi juhatusest Anastasiya Fiadotava, Enn Kalev Tarto, Mari-Liis Sinilaht ja Ell Vahtramäe. Lisaks kuulusid žürii koosseisu Nikolay Kuznetsov, Madis Arukask ja Maili Pilt.