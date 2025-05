Galerii: Kiek in de Kökis näeb kõige väiksemaid eestikeelseid raamatuid

Tallinnas Kiek in de Köki fuajees on avatud raamatuaastale pühendatud näitus "Kääbusraamatud suurtükitornis", kus on väljas kõigi aegade väikseimad eestikeelsed raamatud.

2025. aastal möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest ning sel puhul on Kiek in de Köki suurtükitorn raamatute päraslt. 16. mail avatud näitus "Kääbusraamatud suurtükitornis" tutvustab kääbusraamatuid – väikesemõõdulisi trükiseid, mille kõrgus on kuni sada millimeetrit. Näitusel on väljas kõigi aegade väikseimad eestikeelsed raamatukesed.

Kõrvuti eestikeelsetega on eksponeeritud veel seitsmes eri keeles kääbusraamatuid, ühtekokku 65 eksemplari. Vanim väljapandud eestikeelne kääbusraamat pärineb 1935. aastast. Kõige pisem raamat on seitsmes eri keeles meieisapalvet sisaldav trükis suurusega 5 × 5 mm.

Eksponeeritud kääbusraamatud kuuluvad Indrek Operi ja Aku Soraineni erakogusse. Väljapaneku kuraator on Indrek Oper.

Näitus suurtükitornis on avatud aasta lõpuni.