Valgjärvel näeb haruldast Jaapani kunsti- ja antiiginäitust

Ajal kui Kodase siidrikojas puhkeb üeago õide ligi 10 000 õunapuud, on siidrikoja ruumides võimalik vaadata Jaapani kunstiteoseid kirsipuude õitsemisest ja tutvuda Jaapanist pärit antiikesemetega.

"Need esemed ei ole kunagi nii-öelda näitusena Soomest väljas käinud, küll on olnud Soomes väiksemaid temaatilisi näitusi. Juba siis, esimest korda [näitust nähes], tekkis mul küsimus, et kas võiks ette kujutada, et me tooksime selle näituse Eestisse. Täna on see näitus siin meie juures avatud," rääkis siidrikoja juhataja Sulev Nõmmann. "Mind köidab see tervik, et sa liigud ühest ruumist teise ja jälle sa avastad mingi uue aspekti. See kultuur on ikka äärmiselt teistsugune võrreldes Eesti kunstiga."

Regelski kollektsioonis, milles on üle 3500 teose, on näituse jaoks välja valitud sadakond eset, mille hulgas on teatrimaskid, puulõikegraafika, pulmakimonod, teatrinukud, rippmaalid ja mitme teised Jaapani kultuurile omased käsitööesemed.

"Professor Thomas Regelski külastas Jaapanit 1980. aastate keskel ja ta oli jaapani kultuurist nii lummatud ja vaimustuses, et ta hakkas

looma kollektsiooni. Kui mina ja Thomas hakkasime 25 aastat tagasi koos elama,

siis me suurendasime oma kollektsiooni veelgi," tutvustas Thomas Regelski lesk Kaisa Kononen.

Jaapani kunsti ja antiigi näitus "Hanami Kodases" jääb avatuks 22. juunini.