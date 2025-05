Aparaaditehases jõuab publiku ette Jakobi Mäe teatristuudio 3. lennu lõpulavastus

Strandbergi sõnul ei räägi Rodney Acklandi 1931. aastal kirjutatud lavastus otseselt sõjast. "Aga kuna aeg on ärev, siis mõni tegelane räägib sellest, et mis mõtet on midagi edasi teha, kui ma tean, et sõda tuleb uuesti. Kas ma peaksin oma elu pühendama sellele, et sõda ei tuleks, ja kas kurjusega on üldse mõtet võidelda? Kas meil on võimalik midagi teha, et seda ära hoida," selgitas Strandberg.

"On ka tegelased, kes sellega absoluutselt ei tegele. Ja kas ei ole nõnda ka täna? Selle teemaga võib ennast tohutult vaevata, see vaevabki nagunii, aga kuidas sellega siis toimetada – kas tegutseda või lasta olla," lisas lavastaja.

Teatristuudio kasvandiku Kristjan Soidla sõnul võiks lavastust mängida nii 30-ndatel kui tänapäeval. "Ta on kindlasti ärev aeg. Ei saa öelda, et lust ja lillepidu ja suhted. See on kahe sõja vaheline aeg, kõigi nende sehkelduste ja suhete taustal oli ärevus. See on kirjutatud aastal 1931 ja käib jõuliselt selle aja kohta, aga teda võiks mängida nii 30-ndatel, praegu kui ka tulevikus," sõnas Soidla.

"Inimesed on ikka olnud inimesed ja käitunud üpris ühtemoodi. Mingeid ajalisi piire väga panna ei saa," lisas ta.

Teise teatristuudio kasvandiku, Ronja Taluniku sõnul on Jakobi Mäe teatristuudio pakkunud võimalust leida endavanused noored. "Tore on teha midagi. Mõistame üksteist väga hästi ja kuulame. Kõige rohkem ongi mul arenenud kuulamisoskus ja detailide märkamine teatris. Kuidas vaadata teatrit ja mida tähele panne," rääkis Talunik.

"Veidras orkestris" astuvad lavale Lee Holm, Teele Piibemann, Ronja Talunik, Annabret Albert, Irene Herodes, Elo Mai Lepp, Annabel Allas, Ida Vares, Hanna Saara Hiir, Hanna-Liisa Starke, Aveli Tiido, Anette Nurja, Kristjan Soidla, Kaarel Toomet, Indrek Piik, Jakob Ermann, Pent Matti Mets.

"Veider orkester" esietendub 30. mail.