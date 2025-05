Kapa festival tähistab nädalavahetusel 25. sünnipäeva

2019. aastani nime Kapa Rock kandnud festivali peaesineja on üle kolmekümne aasta tegutsenud Smilers.

"Kapa festival on Eesti muusikasuves stabiilne nähtus juba veerand sajandit – ja see ütleb tegelikult palju. Väga sümboolne ja tore on just nüüd, festivali juubeliaastal siin lavale astuda. Anname Kohila publikule kontserdi, mida on veel kaua hea meenutada," sõnas Smilersi solist Hendrik Sal-Saller.

Lisaks astuvad üles räppar Reket, akustik-elektroonik Mick Pedaja, kodumaine elektroonilisema poproki ansambel I Wear* Experiment jpt. Festivalipäeva juhib Kaparocki looja ja esimene korraldaj Elari Lend.