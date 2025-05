Fine5 tantsuteatris esietendub lavastus armastusest ja piiride ületamisest

Esmaspäeval esietendub Sakala 3 teatrimajas Fine5 tantsuteatri lavastus "I.P. – Igatsus. Piirideta". Lavastuse peateemad on armastus ning aja ja ruumi piiride ületamine.

Lavastuse autorid, koreograafid ja esitajad on Tuuli Peremees ja Simo Kruusement.

Tegijate sõnul sündis värske lavateos soovist luua lavastus, milles vihkamise, nürimeelse ärapanemise, individualismi ja ükskõiksuse asemel domineeriks teineteisest lugupidamise ja läheduse vajadus.

Lavastuseks saadi inspiratsiooni elust enesest ning Michael Ondaatje romaanist "Inglise patsient", mis aitas leida iseloomulikku tundetasandit kahe tegelaskuju vahel ja otsida kujundlikku liikumiskeelt.

Tuuli Peremees on aastaid tantsinud rahvusooper Estonias, Simo Kruusement töötab Fine5 tantsuteatris. Koostööprotsessis esitati endile väljakutse, et harjumuspäraseid vaatenurki tantsule avardada, teineteisega sünkroniseerida ning leida ühine kujundikeel ja liikumismõtlemine.

"Hoolivus ja empaatia on tänases maailmas paraku kaduvad, ent seda olulisemad väärtused. Soovin isiklike otsingute ja eeskujuga julgustada teisigi järgima oma unistusi, vaatamata meie kultuuriruumis juurdunud arusaamadele, et tants on peamiselt noortele. Ballett suunas mind lisaks füüsilisele täiustumisele pürgima ka vaimse ilu ning tasakaalu poole," rääkis Tuuli Peremees.

"Minu eelnev koostöö Tuuliga rahvusooper Estonias mängis olulist rolli, andes võimaluse küsida, milline väljund siinses kultuuriruumis on eakamatel balletiartistidel, kel kirg tantsu vastu veel elav. Kas peale balletiartisti karjääri soovivad nad tegutseda tantsijana edasi? On neil tahtmist ja jõudu ennast proovile panna ka kaasaegse tantsutehnilise mõttelaadiga maailmas? Tasandil, mis välisest vormist sügavamale ja erinevatesse suundadesse liigub, seda siiski kaotamata," sõnas aga Kruusement.

Lavastuse dramaturgiline tugi ning muusikaline kujundaja on Liisa Hirsch, valguskunstnik Ants Kurist, kostüümid lõi Kirill Safonov, visuaalide autor on Merje Rääbis ning konsultandid on Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik.