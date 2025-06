Suri Ameerika funk-rock'i pioneer Sly Stone

Sly Stone oli tuntud oma muusika poolest, milles segunesid omavahel rokk, soul, funk, kuid ka ühiskondlik kommentaar. Laulukirjutaja, produtsendi ja multiinstrumentalistina viis ta oma bändi Sly And The Family Stone suure eduni selliste lugudega nagu "Dance to the Music", "Everyday People" ja "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)". Tema karjääri üheks kõrgpunktiks loetakse tema ülesastumist 1969. aasta Woodstockil.

Stone'i mõju kandus üle kümnendite ja muusikaliste žanride, George Clintonist ja Prince'ist kuni hiphop-i artistideni nagu Public Enemy, De La Soul, Ice Cube ja Beastie Boys välja. Stone'i uuenduslikkus stuudiotöös ja lavaetteastetel seadsid vundamendi edasisteks katsetusteks teiste poolt.

Sünninimega Sylvester Stewart, sündis Stone Texases ja kasvas üles Californias Vallejos. Stone oli noorena juba muusikaliselt andekas ning töötas DJ ja produtsendina enne Sly and the Family Stone'i kokku panemist, mille rassiliselt ja sooliselt mitmekesine koosseis ning žanre segav saund oli nii kultuuriliselt kui ka muusikaliselt revolutsiooniline.

Stone'i elu varjutasid aga ka mitmed kohtuskäimised, probleemid narkootikumidega kui ka ettearvamatu käitumine. Album "There's a Riot Goin' On" peegeldas ajastu ühiskondlikku rahutust ja Stone'i isiklikke muresid. 1980ndateks oli Stone üldsuse eest ära kadunud, tõustes tagasi rambivalgusesse vaid üksikuteks hullumeelseteks etteasteteks. Näiteks 2000. aastatel tegi Stone tagasituleku, mille jooksul astus üles ka 2006. aasta Grammyde jagamisel ning andis 2011. aastal välja sooloalbumi.

Enne oma surma valmis Stone'il enda elust stsenaarium, mida tema pere lubas õigel hetkel ka maailmaga jagada.