Soome ja Eesti fotokunstnikud alustavad Tallinna Fotokuu raames tihedamat koostööd

Paralleelselt Hobusepea ja FOKU galeriides avanev väljapanek toob kokku kümme kunstnikku, kes valiti välja rahvusvahelise žürii poolt. Näitusel osalevad Eestist Andre Joosep Arming, Cloe Jancis, Karel Koplimets, Kristina Õllek ja Maria Kapajeva. Soomest osalevad Andrey Bogush, Karl Ketamo, Maija Tammi, Noora Geagea ja Saara Ekström.

Žürii hulka kuulusid kunstiteadlane ja kuraator Marten Esko, kunstnik ja Eesti-Soome näituse kuraator Hertta Kiiski, Kiasma kaasaegse kunsti muuseumi peakuraator Anna Mustonen ning kunstiajaloolane ja fotogalerii Punctum asutaja Marina Rusakova. Osalejad valiti enam kui 500 kunstniku seast – FOKU 52 ja VTL-i 468 liikme hulgast.

"Meid köitsid kunstnikud, kes näevad fotograafiat mitte pelgalt pildistamisviisi, vaid mõtlemisviisina. Üks peamisi kriteeriume oli mitmekülgsus," sõnas žürii liige ja eesoleva näituse kuraator Hertta Kiiski. "Pean tunnistama, et ma ei olnud enne seda projekti Eesti kunstiväljaga väga tuttav. Aga tase oli tõeliselt muljetavaldav – sügavalt kooskõlas kaasaegse kunsti laiemate suundadega."

Kuraatori sõnul käsitlevad Fotokuu näitusele toodavad teosed fotograafiat nii tehnilise, kultuurilise, emotsionaalse kui poliitilise väljendusvahendina. "Mõned kunstnikud lammutavad kujutise lahti, et uurida selle osi; teised põimivad fotograafiat skulptuuri või tekstiga. Läbivalt on tunda rahutust – soovi liikuda kujutisest kui pelgalt esitusviisist millegi kihilisema ja elavama suunas. See on piirideta fotograafia," sõnas Kiiski. "Kui näitus tekitab publikus rohkem küsimusi kui vastuseid, loen selle õnnestunuks."

Ühisnäitus on osa laiemast koostööprojektist, mille eesmärk on edendada Eesti ja Soome fotokunstnike ja kuraatorite pikaajalist koostööd.

"Meil on väga hea meel, et pikalt planeeritud koostöö lõpuks teoks saab. Kummalisel kombel ei toimu meil Soome suunal kuigi palju projekte, kuigi Helsingi on Tallinnale lähemal kui Tartu," sõnas Tallinna Fotokuu juht ja FOKU juhatuse liige Kulla Laas. "FOKU on Soome ühendusest väiksem, mis loob hea võimaluse õppida ja mõtestada oma tegevust ka organisatsiooni tasandil. Koostöö on väärtuslik ka seetõttu, et loob uusi isiklikke ja erialaseid sidemeid kunstnike ja kuraatorite vahel ning aitab tugevdada kuuluvustunnet ja valdkondlikku esindatust."

VTL juhatuse liikme Anna Niskaneni sõnul on Soome ühendus keskendunud seni peamiselt kohalike fotokunstnike toetamisele, ent koostöö FOKU-ga loob uusi võimalusi nähtavuseks ja dialoogiks üle riigipiiride. "Selline näituseformaat ei ole meie ühenduses tavapärane ning kindlasti annab projekt uusi teadmisi selle kohta, kuidas fotokunsti mõistetakse erinevates kultuurikontekstides. Tihe koostöö Eesti kolleegidega pakub haruldast võimalust peegeldada oma tööviise ja avastada uusi lähenemisi. Näeme seda pikaajalise partnerluse algusena – koostööna, mis saab ajas kasvada ja areneda."

Eesti-Soome ühisnäitus toimub 25. septembrist 20. oktoobrini (FOKU galeriis kuni 29.11) ja on osa Tallinna Fotokuu 2025 põhiprogrammist. Näitusega kaasnevad kohtumised kunstnikega ning avalik paneeldiskussioon, mis käsitleb fotograafia võimalikke arengusuundi ning koostöövõimalusi Põhja-Euroopa kaasaegses kunstis. Projekti viib järgmisse arenguetappi näituse jätk Soomes 2026. aastal.

Rahvusvaheline kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu toimub tänavu kaheksandat korda, kestes 5. septembrist 31. oktoobrini. Info programmi kohta täieneb järgnevate kuudega.