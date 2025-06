Tallinna linnateatri uue maja avalavastuste hulka lisanud Uku Uusbergi "Avamine"

Ta on trupi kõige vanem näitleja. Ta ei loe e-kirju. Alati saab helistada, kui midagi olulist on. Ja loomulikult ta teab, et millalgi tuleb suur teatrimaja avamine. Aga ta pole ammu midagi kuulnud. Huvitav, miks peanäitejuht tahab temaga kohtuda? Kas teda läheb siis ikkagi teatri avamise juures tarvis? Ta kutsuti täna õhtuks välja ja ta tuleb kohale.

Uku Uusbergi uhiuus algupärand "Avamine" on kirjutatud spetsiaalselt Linnateatri avamisnädalaks, pidades peaosalisena silmas 2025. aasta sügisel oma 70. sünnipäeva tähistavat Egon Nuterit. Lavastus viib publiku üllatavale rännakule teatrimaailma telgitagustesse, kus võitjaks jääb igal juhul armastus teatri vastu.

Autor ja lavastaja Uku Uusberg, kunstnik Salme Sära, osades Egon Nuter, Uku Uusberg ja Raigo Saariste. Lavastust mängitakse kammersaalis.