Otse kell 17.35: tantsupeo kolmas etendus

Reedel kell 18.00 toimub tantsupeo viimane ehk kolmas etendus, kus jutustatakse läbi tantsu lugu suguvõsa kokkutuleku teekonnast, kus igal paikkonnal on rääkida iseoma lugu. ERR alustab ülekandega juba kell 17.35, et vahendada Kalevi staadionilt intervjuusid ja vahetuid emotsioone.

"Minu jaoks on see rõõmus ja vahetu pidu, kus on palju äratundmist. Liigijuhid üle Eesti on teinud väga head tööd, tuues väljakule oma kandi tantsud, mängud ja lood. Olen tänulik kõigile, kes on selle pika teekonna kaasa teinud," ütles tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann.

XXI tantsupeo kunstilisse toimkonda kuuluvad lisaks pealavastaja Helena-Mariana Reimannile, pealavastaja assistent Liina Eero, pealavastaja assistent-dramaturg Laura Võigemast ning muusikajuht Andre Maaker.

Laulu- ja tantsupeo tuli süttis esimesena Kalevi Keskstaadionil tantsupeo tuleasemes ja põleb seal viimase etenduse lõpuni. Homme seab tuli end rongkäigu etteotsa, misjärel jõudes lauluväljakule, süttib tuli laulupeo tuletornis hetkel, kui kõlab avaühendkoori esituses Mihkel Lüdigi "Koit".

Tantsupeo kolmanda etenduse teleülekande režissöör on Krista Luts, saatejuhid Juhan Kilumets ja Taavi Eilat, kes teevad nii enne kui ka pärast tantsupeo kolmanda etendust Kalevi staadionil intervjuusid. Kolmanda etendust vahendavad ETV (kirjeldustõlkega) ja ETV+, samuti ERR.ee ning Jupiter.