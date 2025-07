Otse kell 18:50: laulupeo avakontsert Tallinna lauluväljakul

Laupäeval Tallinna lauluväljakul toimuva murdekeeltele pühendatud avakontserdiga lükatakse hoog sisse XXVIII laulupeole "Iseoma". ETV alustab ülekandega juba enne kontserdi algust, et vahendada värskeid muljeid lauluväljakult.

Laulukaare alla koguneb sel peol enam kui 31 000 lauljat ja orkestranti kokku 990 kollektiivist. Neist 6244 valikmudilaskoori, 2408 poistekoori ja poistesegakoori, 5295 lastekoori, 3970 naiskoori, 1339 meeskoori ja 10 792 segakoori lauljat. Lisaks astub üles 1548 mängijaga puhkpilliorkester ja 915 mängijaga sümfooniaorkester. Kollektiivid tõi peole 788 dirigenti. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson ja kavas kõlab palju koorimuusika kullafondi teoseid, kuid ka uute autorite laule ja murdekeelseid lugusid.

Saatejuhid on peopäevadel Anu Välba, Grete Lõbu ja Margus Saar, kontserdi režissöör on Eva Katariina Taimre, assistendid Markus Robam ja Mihkel Robam, kontserdi vaheaegadel on režissöör Rait Roland Veskemaa, juhtoperaator Raul Priks, tegevprodutsent Birgit Rae, peaprodutsent Margus Saar.