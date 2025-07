Otseülekanne: laulupeo suurkontsert viipekeeles

Laulukaare alla sai kutse 6244 valikmudilaskoori, 2408 poistekoori ja poistesegakoori, 5295 lastekoori, 3970 naiskoori, 1339 meeskoori ja 10 792 segakoori lauljat.

Saatejuhid on peopäevadel Anu Välba, Grete Lõbu ja Margus Saar, kontserdi režissöör on Eva Katariina Taimre, assistendid Markus Robam ja Mihkel Robam, kontserdi vaheaegadel on režissöör Rait Roland Veskemaa, juhtoperaator Raul Priks, tegevprodutsent Birgit Rae, peaprodutsent Margus Saar.