X!

Galerii: "Musta pori näkku" võttel toimus märulistseeni filmimine

Film
Mängufilmi „Musta pori näkku“ võtted
Vaata galeriid
124 pilti
Film

Mihkel Raua menuromaanil põhineva mängufilmi "Musta pori näkku" võttel toimus dünaamilise ja koreograafiliselt täpse stseeni filmimine ja salvestati diskomeeste ja punkarite vaheline kaklusstseen. Film jõuab kinodesse 2026. aasta alguses.

"Musta pori näkku" põhineb Mihkel Raua samanimelisel autobiograafilisel romaanil. Lugu jälgib 1980ndate lõpu noort hevibändi, kelle unistus on esineda legendaarsel festivalil. Mäss, muusika ja eneseotsingud põimuvad pingelisteks elusündmusteks, mis määratlevad terve generatsiooni.

Film jõuab kinodesse 2026. aasta sügisel.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:02

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

09:15

Galerii: "Musta pori näkku" võttel toimus märulistseeni filmimine

09.08

Tänavune Viru Folk toob publiku ette Põhja-Ameerika pärandi

09.08

Galerii: Anna Škodenko avas Vaal galeriis isikunäituse "Libe tee"

09.08

Fotod: linnafestivali eel avati Emajõel Saksa kunstnikeduo installatsioon

09.08

Urmas Viik toob Pallase galeriisse "Megalilled ja tribaalrebased"

09.08

Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

09.08

Arvustus. Kas tahame elada unenägude, armastuse ja imedeta maailmas?

08.08

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

08.08

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.08

Suri luuletaja Virve Osila

08.08

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

09.08

Arvustus. Kas tahame elada unenägude, armastuse ja imedeta maailmas?

09:15

Galerii: "Musta pori näkku" võttel toimus märulistseeni filmimine

08.08

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

09.08

Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

07.08

Ugala teater toob sügisel publikuni kolm uuslavastust

09.08

Fotod: linnafestivali eel avati Emajõel Saksa kunstnikeduo installatsioon

08.08

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

06.08

Aga räägime siis menstruatsioonist. Intervjuu Johanna Roosiga

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo