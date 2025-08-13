Tartu Elektriteater toob linale kõrbekuuma filmiklassika

Programmi raames jõuavad Elektriteatri ekraanile neli eriilmelist filmi: George Milleri postapokalüptiline "Mad Max 2: Maanteesõdalane", Hong Kongi filmimeistri Wong Kar-Wai "Ashes of Time Redux", Ridley Scotti mässumeelne "Thelma ja Louise" ja David Leani ajalooline eepos "Araabia Lawrence".

"Liivafilmide" ühe kuraatori Romet Toomas Tiitsaare sõnul ühendab kõiki kavas olevaid filme üks lihtne lüli – kõrb. "Kuigi programm võib esmapilgul tunduda kentsakas, jõuab ekraanile filmikunsti lai spektrum alates ajaloolisest eeposest kuni poeetilise esoteerika ja postapokalüptilise ulmeni. Kasutades liiva- ja kõrbetemaatikat, on meil võimalus näidata ühtse programmina filme, mis muidu omavahel võib-olla kokku ei sobiks, kuid "Liivafilmide" nime all moodustavad need põneva terviku," lisas Tiitsaar.

Programmi kaasautori Kristiina Saare sõnul valiti kavasse filmid, mis on jätnud sügava jälje filmikunsti. ""Mad Max: Maanteesõdalane" lõi postapokalüptilise maailma, mille mõju on tunda veel tänapäevaseski ulmekunstis. "Ashes of Time Redux" on stiilipuhas näide Wong Kar-Wai visuaalsest käekirjast ja ambitsioonist – ehkki režissöör nimetab seda oma kõige tähtsamaks filmiks, on see üks tema vähemtuntuid teoseid. "Thelma ja Louise" tõi 1990. aastate Ameerika filmikunsti tugeva naisvaatenurga, olles samal ajal mässumeelne ja meelelahutuslik. "Araabia Lawrence" on kriitikute hinnangul üks läbi aegade parimaid ajaloolisi filme, mille pildikeel on olnud inspiratsiooniks nimekatele režissööridele nagu näiteks Stanley Kubrickule, Martin Scorsesele ja Steven Spielbergile," rääkis Saar.

"Liivafilmid" paneb punkti Elektriteatri suveprogrammile.