X!

Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette kaks uut Läti filmi

Film
"Emapiim" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

26. ja 27. augustil toimuvad 9. korda Balti filmipäevad, mis toovad ekraanile viimase aja silmapaistvamad Läti ja Leedu mängufilmid ning seekord ka lühifilmide valiku.

Esmakordselt jõuavad Balti filmipäevade raames Eesti vaatajate Läti ajalooline draama "Marija vaikimine" ning Läti kirjaniku Nora Ikstena samanimelisel teos põninev mängufilm "Emapiim".

Kõik filmid on eestikeelsete ja ingliskeelsete subtiitritega ning linastused on tasuta, osalemiseks tuleb broneerida tasuta pilet. Balti filmipäevade seansid toimuvad kino Sõpruse vanalinna saalis ning suvekinos.

Balti filmipäevad toimuvad paralleelselt ka Lätis ja Leedus, tähistamaks Balti riikide kultuurilist eripära ning Balti keti aastapäeva. Möödunud aastal toimusid Balti filmipäevad Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi raames Tartu Elektriteatris.

Kava

26. august

11:00 "Vooluga kaasa" (Flow)
16:00 "Marija vaikus" (Maria's Silence) 
19:00 "Mürgine" (Toxic)
22:00 "Vooluga kaasa" (Flow) - Sõpruse suvekinos

27. august

13:30 "Emapiim" (Soviet Milk)
16:00 "Aeglane" (Slow)
19:00 "Lõunamaa kroonikad" (Southern Chronicles)
22:00 Lühifilmide programm

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:31

Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette kaks uut Läti filmi

12:05

Mullu Tuglase preemia võitnud Aliis Aalmann avaldas esimese novellikogu

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

18.08

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

18.08

Arvustus. Duo Ruut on kui eesti pärimuskultuuri suursaadik vastuolulisel digiajastul

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

16.08

Arvustus. Põhjanaabrite Flow Festival on endiselt kadestamist väärt

18.08

Minu elu muutnud raamat | Maarja Merivoo-Parro ja "Wikmani poisid"

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

16.08

Galerii: Pärnus Koidula pargis toimus viies kirjandusfestival

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

17.08

Vabaduse päevik #2: kõik on võimalik ja oodata tuleb ootamatut

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

18.08

Arvustus. Duo Ruut on kui eesti pärimuskultuuri suursaadik vastuolulisel digiajastul

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo