Fotod: Galeriis Vernissage avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

Galeriis Vernissage avati Malle Leisi näitus
19. augustil avati Tallinnas Vernissage galeriis Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt", mis on pühendatud kunstniku 85. sünniaastapäevale.

"Meil on hea meel esitleda Malle Leisi seni avalikkusele nägemata teoseid, mis on valminud tema rännakutel. Käesolev näitus on ühtaegu visuaalne reisipäevik ja südamlik austusavaldus Malle Leisile – loodusvaatlejale ja säravale värvimeistrile. Reisid tõid tema loomingusse uusi värviharmooniaid, valguse varjundeid ja motiive. Need pakkusid talle võimaluse märgata detaile, mida igapäevane keskkond ei pruugi esile tuua – päikese kõrvetavat intensiivsust, linnade arhitektuuri rütme, võõraid taimi ja mustreid. Ja seda kõike on võimalik nautida meie näitusel," ütles galerii juhataja Kristiina Radevall.

Näituse avamisel anti välja ka 2025. aasta Malle Leisi preemia, mille pälvis sel aastal Kairo (Kairo Kliimand). Lisaks anti välja kaks eripreemiat, mille pälvisid Kati Kerstna ja Anita Kremm. Teised nominendid sel aastal olid Angela Maasalu, Bita Razavi, Johanna Mudist, Kadri Toom, Katariin Mudist, Marita Liivak ja Marleen Suvi.

Žüriisse kuulusid eelmise korra preemia laureaat Katrin Piile, kunstnik ja pärija Sandra Jõgeva, disainer Henrik Jõgeva, kunstikoguja Triinu Keskpaik, kuraator Marian Grau, kunstnik Alexei Gordin ja advokaat-kunstikoguja Liisi Jürgen.

"Mälestusi reisidelt" jääb Vernissage galeriis avatuks kuni 9. septembrini 2025.

Toimetaja: Kaspar Viilup

