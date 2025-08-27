Pildid: Jõhvis sai nurgakivi Eesti esimene filmilinnak

Jõhvi filmilinnakusse kerkib kaks filmistuudiot, millest üks on teisest veidi suurem. "Üks nendest on 1200-ruutmeetrine multifunktsionaalne stuudio, kus on võimalik teha filmi, aga on võimalik teha ka muid tegevusi, näiteks kontserte ja konverentse korraldada. Stuudiote põhiline erinevus on see, et väiksemas stuudios on evakuatsioon, ventilatsioon ja küttelahendused arvestatud suuremale hulgale inimestele. Sellesse stuudiosse on võimalik sisse lasta kuni 1800 inimest. Suurem, 2000-ruutmeetrine on puhtalt filmi tegemiseks mõeldud filmistuudio," sõnas Jõhvi filmilinnaku eestvedaja Teet Kuusmik.

Stuudiote kompleksi on projekteerinud ja seda ehitab Mapri Ehitus. "Meil on ehitajaga väga hästi vedanud, et nad on pakkunud juba projekteerimisprotsessi käigus välja selliseid innovatiivseid lahendusi, mis on aidanud meil eelarvet võrreldes hanke tulemusega kokku hoida. Leitud on sellised lahendused, mis meie põhivajadusi katavad. See on just see, et hoonetesse ei tuleks heli sisse ehk heliisolatsioonid ruumides sees oleks head," rääkis Kuusmik.

Viis kuud käinud tööde ajal on olnud ka üllatusi. "Kõige positiivsem üllatus oli see, et kui koorisime pinnase ära, siis tuli välja, et meil on siin all kolm meetrit liiva. Meil olid küll geoloogilised uuringud tehtud, aga need näitasid mitmes kohas sellist savikihti, mis meil siin Jõhvi piirkonnas on täiesti tüüpiline. Aga see leid andis meile sellises hästi pingelises ajagraafikus kohe alguses "võtmed kätte", et nüüd me saame kõik tööd tehtud projekti tähtaja raames," sõnas Kuusmik.

Tähtajaks on järgmise aasta augusti lõpp. "Jah, objektide valmimise tähtaeg on täpselt aasta aja pärast. Ehitajad ütlevad täna, et me oleme töödega graafikust pisut ees, nii et selles mõttes oleme lõpptähtaja suhtes optimistlikud," ütles filmilinnaku hing.

Lisaks stuudiote ehitamisele on Tallinna-Narva maantee vahetus läheduses asuvas Jõhvi filmilinnakus käimas infrastruktuuritööd. "Paralleelselt käib meil tegelikult kogu selle ala infrastruktuuri ehitamine: teedevõrgustik, vesi, kanalisatsioon, keskküte, side, tänavavalgustus. Kõik see, mis on vajalik, et selle filmilinnaku juurde oleks võimalik jõuda ja siin tegutseda," rääkis Teet Kuusmik.

Täna nurgakivi saanud filmistuudiote kompleksi kõrvale kerkib tulevikus büroohoone. "Tänaseks on hange läbi viidud ka digi- ja multimeedia inkubaatori rajamiseks, mis sisuliselt on büroohoone ja mis on mõeldud selles valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Ehitustöödest on ettevalmistustööd tehtud, vundamenditööd lähevad lahti kuu aja jooksul," ütles Kuusmik.

Teet Kuusmiku sõnul on käimas läbirääkimised võimalike filmivõtete tegijatega. "On olnud kohapealseid produtsente, kes on huvi üles näidanud, aga meil on käinud külas siin esimesed Hollywoodi produtsendid. Ehk praegu käib väga intensiivselt töö selle nimel, et meil juba 2026. aasta septembris oleksid esimesed projektid sees."

Kuusmiku sõnul tuleb ära kasutada olukorda, kus Ida-Virumaal on ka looduses eriilmelisi võttekohti. "See töötab nii üht- kui teistpidi. Et filmitegijad saavad stuudiosse tulla ja teha ka välivõtteid. Teiselt poolt on see, et väga paljud filmitegijad vaatavad Ida-Virumaad kui huvitavate lokatsioonide maakonda ja kui nad tahavad siia tulla filmi tegema, siis on neil siin mugav ka stuudios mõned võtted teha," ütles Kuusmik.

Lisaks järgmisel suvel valmivale Jõhvi filmilinnakule on 2027. aastal kerkimas filmilinnak ka Tallinna. Kuusmik seda Jõhvile konkurendiks ei pea: "Viimane kohtumine oli meil Tallinna filmilinnaku arendajatega eelmisel nädalal. Me teeme väga aktiivselt koostööd just selle nimel, et Eestisse jõuaks võimalikult palju rahvusvahelist filmitootmist ja igal juhul hakkavad turundustegevused meil olema ühised, sest me turundame Eestit kui sihtriiki filmitootjatele. Konkureerida tuleb Läti, Leedu ja võib-olla teiste Ida-Euroopa riikidega."

Jõhvi filmilinnaku rajamisel pole kõik läinud sujuvalt. Rahataotlused osutusid oodatust keerulisemaks. Nii avaldas Teet Kuusmik veel eelmise aasta alguses lootust, et juba 2025. aasta sügiseks on linnak valmis. "Selle projekti ettevalmistus on kindlasti olnud suur väljakutse. Arvestada tuleb sellega, et Eestis pole siianii sellist filmistuudiokompleksi ehitatud ja ka Baltikumis ei ole selliseid kaua tehtud. Selles mõttes on see olnud suur töö ja oluline oli teha vead projekteerimise käigus ära ja jätta vähem vigu ehitusprotsessi," muigas Kuusmik.

Õiglase ülemineku fondi abil valmiv Jõhvi filmilinnak läheb maksma 16 miljonit eurot.