Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõud

Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõud

„Naudingute aed. Õitsev 17. sajand“ Kadrioru kunstimuuseumis
30. augustil Kadrioru kunstimuuseumis avatud rahvusvaheline suurnäitus "Naudingute aed. Õitsev 17. sajand" toob vaatajani rikkaliku ülevaate lillede kujutamisest Madalmaade kunstis.

Näitus tutvustab ajastut, mil lillede kujutamine kunstis tähendas palju enamat kui lihtsalt ruumide ehtimist kaunite õitega. 16. ja 17. sajandi Madalmaades mängisid lilled olulist rolli kõikides kunstižanrites suurtest altarimaalidest intiimsete portreeminiatuurideni. Lillemaalide taga peitub maadeavastuste, rahvusvahelise kaubanduse, võimuvõitluse, eetiliste valikute ja religioossete tõekspidamiste maailm.

Teiste hulgas on näitusel esindatud Flaami ja Hollandi maalikunstnike Jan Brueghel I, Clara Peetersi, Anna Maria Janssensi, Jan Davidsz. De Heemi ja David Teniers II loodud lillebukettide galerii.

Näitus on The Phoebus Foundationi konserveerimisstuudios tehtud aastatepikkuse tehnilise ja kunstiajaloolise uurimistöö tulemus. Projekti juhtis stuudio juhataja Sven Van Dorst.

"Skaneeringutest selgus, et Daniël Seghers alustas oma lillekimpude loomist peaaegu abstraktsete värviliste sibulatega, muutes need kiht kihi haaval roosideks ja liiliateks. Tehniline analüüs võimaldas meil sõna otseses mõttes piiluda üle maalikunstniku õla. See viis üllatavate leidudeni: surnud lapse portree all leidsime terve peidetud lillekimbu ja teisel vaikelul olid värvi sisse pressitud ehtsa liblika tiivad," sõnas Sven Van Dorst.

Ligi 300 eksponaadiga näitus "Naudingute aed. Õitsev 17. sajand" on Kadrioru kunstimuuseumis avatud 25. jaanuarini.

Toimetaja: Karmen Rebane

