X!

Tallinnas ja Tartus algab Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestival

Teater
Von Krahli Teatri
Von Krahli Teatri "Jussikese seitse sõpra" Autor/allikas: Von Krahli Teater
Teater

1. kuni 4. septembrini korraldab Eesti Teatri Agentuur Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivali, mille raames saabub Eestisse enam kui 40 välismaist teatriinimest.

Nelja päeva jooksul saavad väliskülalised Tallinnas ja Tartus osa kaheksast lavastusest, mis tutvustavad siinse etenduskunstide maastiku uusimaid suundumusi. Alates 2013. aastast toimuva Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivali peamine eesmärk on lähendada suhteid Eesti ja välismaa teatritegijate vahel ning suurendada võimalust, et väärt lavastused ka Eestist kaugemale jõuaks. 

Lisaks lavastustega tutvumisele avaneb külalistel võimalus leida kontakte, koostööpartnereid ja kunstnikke, keda oma festivalidele ja projektidesse osalema ning teatritesse külla kutsuda.

2025. aasta esitlusfestivali programmi kuuluvad Eesti Draamateatri suurlavastused "Rahamaa" (lavastaja Hendrik Toompere jr) ja "Eneseabiõpik" (lavastaja Tiit Ojasoo), Kanuti Gildi Saali ja Tanzquartier Wieni kaasproduktsioonina valminud Netti Nüganeni "Ash, horizon, riding a house", Karl Saksa "Schema" (Kanuti Gildi Saal ja Elektron.art), Üüve-Lydia Toompere "Flex" Sõltumatu Tantsu Lavalt, Von Krahli Teatri uue trupi "Jussikese 7 sõpra", Mart Kangro "Pantheon" (Von Krahli Teater ja Kanuti Gildi Saal) ning Elle Viiese "Enigma", mis esietendus äsja Elektron.arti ja Von Krahli Teatri koostöös.

Etendustele järgnevad vabas vormis kohtumised väliskülaliste ja Eesti teatritegijate vahel.

"Sõnastasime hiljaaegu, et kui Lääne-Euroopas räägitakse üha enam kunsti langemisest poliitilise korrektsuse ja hirmude sohu, siis on Eesti etenduskunstidega veel teisiti – siin jätkub endiselt julgust, teravust ja kujutlusvõimet. Seda tõestab ka esitlusfestivali programm, kus leidub niivõrd erineva mastaabiga lavastusi ning äärealadel ja keskpunktis tehtavat ei eristata. Kõiki festivalilavastusi ühendab kompromissitu kvaliteet ning nende loojaid alatine tahe ja oskus astuda samm tava-, kesk- ja ootuspärasest kaugemale. Meie teatriskeene mitmepalgelisus avaldab väliskuraatoritele alati sügavat muljet," kommenteerib festivali kuraator ja Eesti Teatri Agentuuri välissuhete koordinaator Liisi Aibel.

Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivali korraldab Eesti Teatri Agentuur, Tartu programm sünnib koostöös Eesti Teatri Festivaliga Draama. Festivali toetab Eesti Kultuurkapital.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

18:45

Viljandi kultuuriakadeemias algas õppeaasta äsja renoveeritud peahoones

17:18

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

17:12

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

16:20

Galerii: Tartus toimus kümnes Aparaaditehase festival

16:12

Nädalavahetuse vaadatuim film oli teist nädalat "Materialistid"

15:56

Tallinnas ja Tartus algab Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestival

13:42

Buena Vista Social Clubi orkestrijuht Jesus Ramos esineb uue kollektiiviga Tallinnas

13:21

Arvustus. Loodetavasti vaatab Mariin K. välismaa suunas

13:16

Keeleminutid. Eestikeelne TI-hüpe

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

31.08

Tallinna linnaelumuuseum avab novembris uksed

31.08

Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõudu

17:18

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

11:36

Veneetsia filmifestivali päevik: Olivier Assayasi "Kremli võlur" jääb justkui poolele teele

09:47

ETV-s tele-esilinastub Jaak Kilmi ja Kiur Aarma dokfilm "Lahkumine Tallinnast. 1941"

17:12

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

08:00

Minu elu muutnud raamat | Astra Irene Susi ja "Maailma lõpus"

13:05

Berk Vaher: rohkem sisuloojaid!

30.08

Veneetsia filmifestivali päevik: Tereza Nvotova lööb ka kogenud tegijatelt jalad alt

16:20

Galerii: Tartus toimus kümnes Aparaaditehase festival

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo