Tallinnas ja Tartus algab Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestival

Nelja päeva jooksul saavad väliskülalised Tallinnas ja Tartus osa kaheksast lavastusest, mis tutvustavad siinse etenduskunstide maastiku uusimaid suundumusi. Alates 2013. aastast toimuva Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivali peamine eesmärk on lähendada suhteid Eesti ja välismaa teatritegijate vahel ning suurendada võimalust, et väärt lavastused ka Eestist kaugemale jõuaks.

Lisaks lavastustega tutvumisele avaneb külalistel võimalus leida kontakte, koostööpartnereid ja kunstnikke, keda oma festivalidele ja projektidesse osalema ning teatritesse külla kutsuda.

2025. aasta esitlusfestivali programmi kuuluvad Eesti Draamateatri suurlavastused "Rahamaa" (lavastaja Hendrik Toompere jr) ja "Eneseabiõpik" (lavastaja Tiit Ojasoo), Kanuti Gildi Saali ja Tanzquartier Wieni kaasproduktsioonina valminud Netti Nüganeni "Ash, horizon, riding a house", Karl Saksa "Schema" (Kanuti Gildi Saal ja Elektron.art), Üüve-Lydia Toompere "Flex" Sõltumatu Tantsu Lavalt, Von Krahli Teatri uue trupi "Jussikese 7 sõpra", Mart Kangro "Pantheon" (Von Krahli Teater ja Kanuti Gildi Saal) ning Elle Viiese "Enigma", mis esietendus äsja Elektron.arti ja Von Krahli Teatri koostöös.

Etendustele järgnevad vabas vormis kohtumised väliskülaliste ja Eesti teatritegijate vahel.

"Sõnastasime hiljaaegu, et kui Lääne-Euroopas räägitakse üha enam kunsti langemisest poliitilise korrektsuse ja hirmude sohu, siis on Eesti etenduskunstidega veel teisiti – siin jätkub endiselt julgust, teravust ja kujutlusvõimet. Seda tõestab ka esitlusfestivali programm, kus leidub niivõrd erineva mastaabiga lavastusi ning äärealadel ja keskpunktis tehtavat ei eristata. Kõiki festivalilavastusi ühendab kompromissitu kvaliteet ning nende loojaid alatine tahe ja oskus astuda samm tava-, kesk- ja ootuspärasest kaugemale. Meie teatriskeene mitmepalgelisus avaldab väliskuraatoritele alati sügavat muljet," kommenteerib festivali kuraator ja Eesti Teatri Agentuuri välissuhete koordinaator Liisi Aibel.

Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivali korraldab Eesti Teatri Agentuur, Tartu programm sünnib koostöös Eesti Teatri Festivaliga Draama. Festivali toetab Eesti Kultuurkapital.