Otse lõppenud: Urmas Vadi tutvustab Kirjandustänava festivalil oma näidendikogumikku

Tallinnas toimub tänavu juba üheksandat korda Kirjandustänava festival, kell 16 tutvustab oma värsket näidendikogumikku "Ega see kirjutamine sul lage puhtaks ei tee!". Esitlust, kus autoriga vestleb toimetaja Ene Paaver, saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

"Ega see kirjutamine sul lage puhtaks ei tee!" on kummardus nii kirjandusele üldiselt kui ka autoritele, kelle elulugudest ja loomingust Urmas Vadi on kirjutades lähtunud. Samuti on see Vadi kui lavastaja kummardus teatrile ning neile inimestele laval ja lava taga, kellega koos ta oma näidendeid lavastanud on.

Raamatusse on jõudnud näidendid "Kus sa oled, Juhan Liiv?", "Millest tekivad triibud?", "Sada grammi taevasina", "Imelikud pikad rajad", "Head tüdrukud lähevad taevasse (teised vaatavad ise, kuidas saavad)" ning "Pink".

Urmas Vadi on kirjutanud aastate jooksul üle 30 näidendi ja neist paljud ka ise lavale toonud. Tema näidendiloomingus on tähtsal kohal isiku- ja kirjandusloost ainest ammutavad tekstid.

