X!

Otse lõppenud: Urmas Vadi tutvustab Kirjandustänava festivalil oma näidendikogumikku

Kirjandus
Kirjandus

Tallinnas toimub tänavu juba üheksandat korda Kirjandustänava festival, kell 16 tutvustab oma värsket näidendikogumikku "Ega see kirjutamine sul lage puhtaks ei tee!". Esitlust, kus autoriga vestleb toimetaja Ene Paaver, saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

"Ega see kirjutamine sul lage puhtaks ei tee!" on kummardus nii kirjandusele üldiselt kui ka autoritele, kelle elulugudest ja loomingust Urmas Vadi on kirjutades lähtunud. Samuti on see Vadi kui lavastaja kummardus teatrile ning neile inimestele laval ja lava taga, kellega koos ta oma näidendeid lavastanud on.

Raamatusse on jõudnud näidendid "Kus sa oled, Juhan Liiv?", "Millest tekivad triibud?", "Sada grammi taevasina", "Imelikud pikad rajad", "Head tüdrukud lähevad taevasse (teised vaatavad ise, kuidas saavad)" ning "Pink".

Urmas Vadi on kirjutanud aastate jooksul üle 30 näidendi ja neist paljud ka ise lavale toonud. Tema näidendiloomingus on tähtsal kohal isiku- ja kirjandusloost ainest ammutavad tekstid.

Otseülekandega esineb vahepeal tehnilisi probleeme, vabandame! Hiljem saab terve salvestust portaalist ka järelvaadata.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

Pärdi radadel

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:41

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

13:18

Galerii: Tallinnas toimub üheksas Kirjandustänava festival

12:27

Galerii: loodusmuuseumis avati juba 63. korda seenenäitus

10:48

Galerii: Tallinnas esilinastus Eesti-Soome koostööfilm "Orenda"

10:01

Kris Lemsalu: olen iseenda taies, minu ja mu kunsti vahel piiri ei ole

09:34

Otse lõppenud: Urmas Vadi tutvustab Kirjandustänava festivalil oma näidendikogumikku

12.09

Honkasalo: filmis "Orenda" on inimtunded, millest ei saa sõnadega rääkida

12.09

Saaremaale kavandatakse maineka arhitekti Louis Kahni keskust

12.09

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

12.09

Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15:41

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

12.09

Jaak Allik: koondatud näitlejad on Südalinna teatri kullafond

13:18

Galerii: Tallinnas toimub üheksas Kirjandustänava festival

12.09

Südalinna teatri loominguline juht: otsuseid ei saa teha ainult tuntuse põhjal

12.09

Ekspeditsiooni "Leviaatani" väljamüüdud etendused jäävad ära

11.09

Südalinna teater koondab kaheksa näitlejat

10:01

Kris Lemsalu: olen iseenda taies, minu ja mu kunsti vahel piiri ei ole

11.09

Immanuel Pärt: isa tuba oli omaette maailm, kus valitses eriline atmosfäär

11.09

Neeme Järvi: te ei kujuta ette, milline naljavend Arvo Pärt on

12.09

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo