LR kuldsarjas ilmus romaan 1960. aastate New Yorgi koolielust

Õpilasi on klassides liiga palju ja nad ei oska ei lugeda ega kirjutada; õpetajad upuvad paberitesse, mida haridusbürokraadid aina juurde tekitavad, kuid kaebustele vastatakse vaid soovitusega "Raskused on selleks, et neid võita". Kas väljavõte mõnest tänapäevasest arvamustekstist? Ei, see on 60 aasta tagune romaan elust ühes tavalises New Yorgi keskkoolis.

Autor Bel Kaufman (1911–2014) ammutas selle kirjutamiseks ainest oma kogemustest inglise keele õpetajana. Tema terav silm ja keel tegid sellest menuki, mis on siiani mõnuga loetav. Ilmumise ajal tõsteti esile raamatu uudset kollaažilikku kompositsiooni: sellest leiab õpilaste kirjandikatkeid, ülevoolavas kantseliidis ringkirju, õpetajate sisepostiga vahetatud sõnumeid ja muudki. Henno Rajandi on seda kirjusust tõlkides vahetanud registreid suure osavusega.