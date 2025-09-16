X!

Uus "Demon Slayeri" film kogus avanädalavahetusel ligi 4000 külastust

Film
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" Autor/allikas: Ufotable
Film

Haruo Sotozaki anime-film "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" kogus esimesel nädalavahetusel 3914 külastust.

Vaatamata tublile tulemusele "Demon Slayeri" frantsiis "Conjuringu" omast jagu ei saanud ning "Kurja kutsumine 4" püsib teisel linastusnädalal 4716 külastusega endiselt kinolevi edetabeli esikohal. Kokku on uuel õudusfilm üle 18 500 külastuse.

Kolmandale kohale platseerus uustulijana Ameerika režissööri Francis Lawrence'i õudusfilm "Kõndides elu eest", mis kogus esimese nädalavahetusega 1848 külastust.

Ning uue filmi leiame ka neljandalt kohalt, kuhu jõudis "Downton Abbey" kolmas ja viimane film "Suur lõppvaatus", mis paneb praeguse seisuga punkti loole, mis 2010. aastal ka Eesti tele-ekraanidel jooksnud telesarja esimese episoodiga algas.

Neljanda uustulijana pääses kuuendale kohale 2023. aastal välja antud Hiina kogupereanimatsioon "Bernard läheb Marsile".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

