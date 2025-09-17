Otse: Tartu 2024 teeb Kultuurkompassil kokkuvõtteid

Tartu 2024 teeb 18. ja 19. septembril Kultuurikompassi foorumil "Kas me sellisest kultuuripealinnast unistasimegi?" kokkuvõtteid, samuti tutvustatakse teekonda kokkuvõtvat kogumikku. Kogu foorumit saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Kahepäevasel foorumil kohtuvad Heino Elleri Muusikakoolis kultuurivaldkonna eksperdid Eestist ja välismaalt, et teha kokkuvõte Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 teekonnast ning arutada selle pärandi ja mõju üle.

Kultuurikompassil jagatakse lugusid Tartu 2024 teekonnast, õpitakse väljakutsetest ja analüüsitakse tehtu tulemusi nii Tartus kui ka Lõuna-Eestis. Arutelud keskenduvad küsimustele, mida Tartu 2024 raames tehti, kuidas läks ja mis on selle mõju. Sõna saavad nii Eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid, kes aitavad avada kultuuripealinna protsessi erinevaid tahke.

Teemadena käsitletakse Tartu 2024 kogutud andmeid, nende suhestumist kultuuriloojate ootuste ja kogemustega ning laiemat küsimust kultuuri mõju mõõdetavusest. Samuti vaadatakse tagasi suurimatele õnnestumistele ja õppetundidele ning otsitakse viise, kuidas hoida elus sünergiat ja koostööd, mille kultuuripealinna tiitel piirkonnas algatas. Kultuurikompassi programmi ja esinejatega saab tutvuda Tartu 2024 kodulehel.



Foorumil esitleb sihtasutus Tartu 2024 digiraamatut, mis võtab kokku teekonna tiitli võitmisest ja ettevalmistustest programmi elluviimiseni. Raamat kirjeldab Tartu 2024 enam kui viie aasta pikkust tööd, mis on jagatud kolmeks etapiks: teekonda tiitli võitmiseni, ettevalmistusi ja programmi elluviimist ning vaatleb pärast 2024. aastat jätkuvaid tegevusi.

Mõlemal päeval algab otseülekanne kell 10.00 ja kestab orienteeruvalt kuni kell 17.00. Täpsemat programmi saab lugeda siit.